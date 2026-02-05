Viñales cree que "las batallas con Acosta serán muy divertidas y beneficiosas para todos"

Todos sonríen. Los cuatro protagonistas de esta historia se divierten con ella. ¿De verdad? ¿este pique les hace gracia?, no sé yo, no. Lo cierto es que no llevamos aún tres días de pretemporada, que se cumplen hoy en el circuito de Sepang, Kuala Lumpur, Malasia, con nueva amenaza de lluvia, y ya ha aparecido el primer pulso. ¿Quién será más rápido en KTM, Pedro Acosta o Maverick Viñales?

El ‘tiburón de Mazarrón’ está en el equipo oficial ¡ojito!, mientras ‘Top Gun’ habita el boxe del equipo Tech3, escudería 'satélite' de la firma austriaca aunque, dicen, con idéntico material que los oficiales, pero, tal vez, sí, con mayor mimo por parte de ingenieros y jefazos hacia Acosta, que aún no ha ganado un GP de MotoGP.

Los dos pilotos saben que todo el mundo está pensando en ese pulso y lo hacen, a lo grande, como motivación. Albert Valera, manager de Acosta y, mira, vaya casualidad, manager en su tiempo del pentacampeón Jorge Lorenzo, ahora entrenador de Viñales, ha aceptado, encantado, la apuesta que ‘Por Fuera’ le lanzó en un video en Instagram, que protagonizaron ambos: “Me juego una cena en cada gran premio a que Maverick acaba por delante de Pedro. Si gana Maverick, pago yo; si vence Pedro, pagas tú”.

El pentacampeón Jorge Lorenzo, nuevo entrenador de Maverick Viñales, se ha jugado una cena, en cada GP, con Albert Valera, manager de Pedro Acosta, a que su pupilo queda por delante del 'tiburón de Mazarrón'.

Cuando se lo comentas a los auténticos protagonistas, te miran y sueltan una sonrisa, mayor en el caso de ‘MVR’ que en el caso del ‘tiburón’. Los dos están protagonizando un excelente test en Sepang. “La verdad es que me da bastante igual. Es normal que Albert (Valera, su manager) tire hacia nosotros, sino ¡vaya tío! ¿no? Y de Jorge ¿qué voy a decir? Ya lo conocemos, desde que dejó las carreras, lo enseña todo”.

“Para mí”, comenta Viñales, “es una motivación extra. Es genial. Las batallas siempre son divertidas. ¿Sabes qué te digo?, si estoy peleando con Pedro, significará que estamos ahí delante, peleando por el podio o la victoria y ese es, al final, nuestro objetivo. Es evidente que estos pulsos, piques, si los sabemos llevar, beneficiarán a todos, empezando por KTM y terminando por nosotros dos”, añadió el piloto catalán que, muy probablemente, el año que viene, con las nuevas motos de 850cc, sea promocionado a la plaza de Acosta, en el equipo oficial, cuando el bicampeón murciano se vaya, dicen, al equipo oficial de Ducati.

Maverick Viñales junto al pentacampeón Jorge Lorenzo, ayer, en el boxe de Tech3 KTM. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Repito, Acosta pasa bastante más que Viñales del juego. “Yo, lo que hagan los demás, no lo puedo controlar demasiado y, además, ya tengo suficiente con controlarme a mí”, comenta el aún líder de KTM, que está convencido de que si tiene delante a Maverick “eso me dará chispa a mí”.

Noticias relacionadas

Y esa misma reflexión defiende Viñales. “Yo creo que estos piques siempre han existido en el ‘motorsport’, en el mundo de los rallys, en la F-1, en el Dakar, en muchas especialidades”, señala Maverick. ”Y entiendo que, insisto bien llevados, deben beneficiarnos a todos, pues tenemos la telemetría del otro y, si ha ido rápido, podremos estudiar sus datos, analizarlos, compararlos y seguro que mejoramos en cada sesión o fin de semana de gran premio”.