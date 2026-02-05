Tommaso Saccardi se corona líder de Europa en Baqueira Beret antes de los Juegos Olímpicos

Baqueira Beret volvió a situarse en el mapa del esquí continental con la disputa, por segundo año consecutivo, de un eslalon de la Copa de Europa en el Stadium Fernández Ochoa, la última prueba previa a los JJOO de Milán-Cortina 2026. La prueba cerró la doble cita con un balance especialmente positivo para el equipo español, que logró meter a dos representantes en zona de puntos en la carrera del 4 de febrero: Quim Salarich, en Top 15, y Juan del Campo, 20º, en una prueba de altísimo nivel, con varios nombres habituales de la Copa del Mundo en la salida.

En lo deportivo, el gran protagonista fue el italiano Tommaso Saccardi, que se llevó la victoria del segundo eslalon y, gracias a su regularidad en Baqueira (2º el primer día de competición y 1º el último día), salió reforzado para colocarse como nuevo líder de la Copa de Europa a pocos días ed partir hacia los JJOO. A su estela, el francés Hugo Desgrippes y su compatriota Antoine Azzolin completaron el podio en una jornada que también dejó un Top 5 para el suizo Ramon Zenhäeusern, plata olímpica, en otra muestra del nivel del evento.

La actuación española se cimentó desde la primera manga, con un dato significativo: dos españoles entre los 30 mejores para acceder a la segunda bajada. Salarich firmó un 14º puesto provisional a +2.20, mientras que Del Campo se metió 29º a +2.76 tras una primera manga marcada en la que Saccardi ya había sido el más rápido (55.39).

Españoles con buenos resultados

En la segunda manga, Del Campo fue el primero de los españoles en afrontar un recorrido “muy dinámico” y exigente, logró completar la bajada en 20ª posición a +3.85, sumando los primeros puntos de Copa de Europa de la temporada y subrayando el valor de haberlos conseguido en casa.

Salarich, por su parte, salió con la ambición de remontar desde la zona media tras la retirada temprada del primer día de competición y mantuvo un buen ritmo para terminar confirmando un resultado de peso: Top 15, a +3.24 del ganador. En meta, explicó que en la primera manga cometió un error que le penalizó en un parcial, y que la segunda presentaba un trazado “muy estrecho, girado, arrítmico”, poco favorable a sus características, antes de poner el foco en su siguiente gran objetivo: la preparación hacia Milano-Cortina.