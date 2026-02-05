Ter Stegen comparte su dolor por su lesión en Instagram: "Este reto es especialmente duro"

Marc André Ter Stegen será operado mañana viernes de la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, pero el día antes de pasar por el quirófano ha compartido sus amargas sensaciones por este infortunio que, admite, le ha golpeado duramente.

El portero del Girona Marc-André ter Stegen durante el calentamiento previo al partido de LaLiga contra el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere en Oviedo, este sábado. EFE/Eloy Alonso. (girona) / Eloy Alonso / EFE

No había jugado más que dos partidos con el Girona, cedido por el FC Barcelona hasta final de temporada, e iniciaba una etapa llena de esperanza para reencontrar su mejor forma cuando, después de jugar ante el Oviedo, sintió una molestia que, tras las exploraciones médicas, sabe ahora que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante unos meses. ¿Cuántos? Se sabrá después de la operación, pero Ter Stegen ya admite que serán varios.

Texto revelador

El texto colgado en Instagram es personal y sincero. Es de un futbolista abatido por volver a pasar por un largo periodo de baja, hundido antes de remontar. "La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros. Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí", comienza la nota.

"El fin de semana pasado ocurrió lo peor: me lesioné durante el partido. Acababa de llegar a Girona, donde desde el primer minuto me trataron con muchísimo cariño y cercanía. Tenía muchas ganas de formar parte del equipo y de ayudar a conseguir nuestro objetivo común. Ahora mi rol ha tenido que cambiar por completo, pero mi apoyo al equipo no lo hará. No es solo un gran grupo de jugadores y cuerpo técnico; se siente como una familia, y desde el principio he sentido su apoyo y cercanía. Como deportistas, nuestra mayor alegría es competir: entrenar y jugar", añade sobre su llegada al Girona.

Y concluye: "Tengo que poner todo eso en pausa durante varios meses, ya que he decidido someterme a una operación. Volveré".

La comprensión de Quique Cárcel

Paralelamente también ha hablado el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, que ha mostrado con Ter Stegen una solidaridad humana. "Haremos que se recupere de la mejor manera posible, estamos aquí para intentar que eso pase. Es una persona excelente, con unos valores humanos. Lo hemos podido tener dos o tres semanas al máximo nivel. Me sabe muy mal por él, tenía unos pensamientos de futuro que seguro se le trastocan. Le deseo lo mejor”.

Cárcel ha admitido que la baja del alemán supone todo un trastorno para el equipo de Míchel, pero aún no tiene decidido si el Girona irá al mercado a buscar un portero sin club. "Estamos bien cubiertos, pero debemos pensar si hay presupuesto para traer a un portero que está en el paro. Debemos pensar si lo hacemos o no. Veremos qué pasa, estoy trabajando en esta situación y a ver si se puede hacer o no“.