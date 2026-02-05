Va por ti, Steffi Graf

Aquí no tiene nada que ver el gran Carlos Alcaraz. Nada, así que no vean fantasmas en este texto. Para muchos es, sin duda, un síntoma de que el mundo, la sociedad (española) y, sobre todo, los medios de comunicación españoles se lo tienen que hacer mirar.

Ya saben, Alcaraz, que hace ya mucho tiempo entró en el libro de oro del tenis mundial, fue avanzando página a página hasta dar el salto a la portada. ‘Carlitos’ ya come en la mesa de los más grandes, no cerquita, no, del ‘Big Three’, aunque su juventud (y estratosférica calidad) le hará acariciar o superar los triunfos y metas de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

Todos dijimos que Alcaraz era el tenista más joven de la historia en conseguir lo que los expertos llaman ‘Career Grand Slam’, es decir, los cuatro grandes torneos del año (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Open de EEUU). Hasta aquí ninguna mentira.

Alcaraz se unía así a los otros ocho tenistas que lo han conseguido: Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, André Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Todo cierto. El joven murciano supera por 91 días al californiano Donald Budge, que, en 1938, con 22 años y 363 días adquirió esa fama al ganar Roland Garros. ‘Carlitos’ se coronó al vencer, en Melbourne, con 22 años y 272 días.

El/la tenista más joven en ganar los cuatro grandes torneos del Grand Slam no es Carlos Alcaraz, que lo ha logrado con 22 años y en varios años, sino la alemana Steffi Graf, que lo logró en un mismo año (1988), con solo 19 años, además del oro olímpico en Seúl ese mismo año.

Todo correctísimo, incluso perfectamente defendible por todos los periódicos, radios, televisiones, webs, redes y lo que sea que se lea, escuche o vea. Pero, siempre hay un ‘pero’ y un ‘pero’ discutible, conversable y hasta polémico, pues jamás nos pondremos de acuerdo.

Tenista es, en este caso, masculino. Ya, pero también es femenino, el tenista, la tenista. Llámenme tonto, bobo, liante, provocador, pero, aunque hubo alguna que otra cita, muy escondida en algunos medios, lo cierto es que el/la tenista que logró ganar los cuatro grandes torneos e, incluso, la medalla de oro de los JJOO de Seúl, todo el mismo año (1988) y siendo tres años más joven que Alcaraz, fue la alemana Steffi Graf.

Podría decir ‘ahí lo dejo’. No pienso hacer reflexión alguna, aunque debería. Conversen entre ustedes pero, por favor, no se hagan trampas. Esto no es un solitario ni el comodín de ‘¿Quién quiere ser millonario?' Insisto, no pienso polemizar, pero no deja de ser un olvido serio, notable, en un 90% de los casos inconsciente, puede. ¿Natural?, ¡uf!, que miedo. Y, lo siento, pero tampoco me vale el “no sé qué parte, Emilio, no entiendes de este galimatías que planteas: ¡estamos hablando del tenis masculino!”

Vale, admitiendo que estamos hablando, radiando y televisando una gesta, un logro, un récord masculino, no estaría de más recordar y bien grande, destacado, que ese récord pertenece (y por mucha ventaja) a una tenista: Steffi Graf.

Steffi Graf muestra el trofeo del Open de EEUU, de 1988. / US Open Tennis Championships

¿Por qué?, porque lo hizo en un mismo año (1988), porque lo redondeó con el oro olímpico (a esa medalla, muchos la llaman el ‘quinto Grand Slam’, pero bueno), porque fue nº 1 mundial durante 377 días y porque ganó 186 partidos consecutivos entre el 17 de agosto de 1987 y 1 de marzo de 1991. La misma cifra, idéntico logro, al de Serena Williams (2013-2016).

Steffi, Premio Príncipe de Asturias (1999), es la esposa (o él es el marido), del norteamericano André Agassi, otro tenista portentoso. Steffi ganó 22 torneos del Grand Slam y está en el salón de la fama junto a Maureen Connolly, Doris Hart, Shirley Fry Irvin, Margaret Court, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Serena Williams y Maria Sharapova. Todas conquistaron el ‘Career Grand Slam’. Y, sin querer echar más leña al debate ("Emilio, que hablamos solo del tenis masculino"), menuda casualidad, ellos son 9 y ellas, 10.

¡Ese niño!

Por cierto, Steffi y André tuvieron un hijo, Jaden, hace 24 años. Nada más nacer, una firma de ropa y material deportivo, no diré su nombre, le firmó un contrato millonario para asegurarse su fichaje si decidía jugar a tenis. ¡Imagínense, el hijo de Graf y Agassi!

Jaden es, en estos momentos, un ‘pitcher’, un lanzador, una estrella del béisbol, muy bueno, que, como goza de doble nacionalidad, se ha convertido en internacional con Alemania.

Esto sí es solo una anécdota. Lo que he descrito es un motivo de debate, de polémica, de reflexión, de toque de atención para todos. "¡Emilio, que estaba clarísimo que hablábamos del tenis masculino!" Perdón, perdón.