El Seis Naciones 2026 es la ITV del Mundial de rugby de 2027

El Seis Naciones se ha convertido en un torneo satélite del Mundial. Y a 18 meses de Australia 2027, será una reválida, una especie de ITV, para quienes tienen expectativas serias en tierras ‘aussies’. Con Irlanda bajando la escalera, Escocia parada en el descansillo, Italia tropezando al subir los escalones de dos en dos y Gales perdida en el sótano, las miradas se depositan en Francia e Inglaterra.

En esmoquin y con chanclas

Los del gallo presentan una selección burbujeante, pero su naturaleza achampanada la convierte en un equipo gaseoso que se desinfla en el combate físico. Con una liga gobernada por delanteros extranjeros, los ‘gordos’ franceses flaquean en primera línea y adolecen de dominadores en segunda y tercera. Juegan con esmoquin, pero no llegarán muy lejos en chanclas. Francia tiene lo necesario para ganar este Seis Naciones. Todo eso, pero solo eso. Y está por ver cómo comparten la ‘almendra’ Dupont y Jalibert.

Inglaterra es justo lo contrario. Delantera demoledora, apertura de buen pie y línea con defensores feroces y algún atacante más potente que talentoso. Un equipo que entierra rivales entre bostezos. Su camiseta sigue pesando mucho y compite hasta en el peor de sus días, ya sea ante gallos o gacelas. Este año además tiene juego en la bisagra (Mitchell, Ford, Fin Smith...) y la mayor cantidad de pólvora que se le recuerda atrás en años (Freeman, Feyi-Waboso, Arundell, Furbank...). Lo cual no es garantía de nada con un seleccionador como Borthwick. No suelen tomarse demasiado en serio el torneo, pero poder arruinar la fiesta a los franceses en París les afila el colmillo.

Ilustración Pepe Farruqo Otro año más, la ilustración que encabeza esta previa ha sido realizada por Pepe Farruqo, ilustrador y aficionado del rugby (@PepeFarruqo en redes), que nació en Córdoba en 1974 y ha colaborado con multitud de medios como los diarios Avui, Ara, El Mundo, Marca, El Economista, Crónica Global, El Español, Letra Global, El Taquígrafo, La Gaceta Económica, Cordópolis o Atlántico Hoy. Sus ilustraciones también han aparecido en las páginas de El Virus Mutante, Playboy, Mad Magazine, El Jueves o El Batracio Amarillo. Y ha realizado trabajos para editoriales como Stella Maris, Alrevés, Grupo Godó, Grupo Prisa, Grupo Planeta, Gaveta Ediciones y Bilenio Publicaciones, entre otros. Además, ha colaborado tanto con instituciones como para la empresa privada, así como museos, entidades sociales, deportivas, discográficas y productoras audiovisuales. (pepefarruqo@gmail.com). Pepe es un gran aficionado al rugby y un colaborador habitual con sus dibujos de los reportajes de rugby que se han hecho en El Periódico de Cataluña en los últimos tiempos.

A Irlanda se le ha calentado la cerveza en el vaso. Su generación excelsa colgó las botas, lo que le queda notable se le ha hecho mayor y su seleccionador no abre las ventanas. Hay veteranos que no son lo que eran y jóvenes que no son lo que iban a ser. Son tan previsibles como una roca rodando colina abajo, especialmente desde que han perdido magia atrás. Sam Prendergast es un padawan y en la línea siguen los que iban a ser lo que no han sido. Como diría Keith Wood, "al menos en el Aviva hay agua caliente". Y cerveza...

Escocia siempre es sexy

Cuando arranca el Seis Naciones, Escocia siempre es sexy. Como esa ex de la que uno nunca se desenamora y cuando lleva tiempo sin verla le parece que... Pero a medida que transcurre el torneo va perdiendo atractivo y al final... Nunca estuvo Finn Russell mejor rodeado: Ritchie, Schoeman, los Fagerson, Graham, Kinghorn, Van der Merwe, Tuipulotu... Pero no termina de alinearse los astros y el tren pasará otra vez de largo.

En Italia su inteligente seleccionador, Gonzalo Quesada, está implantando la cultura de club. Siempre tuvo mejores jugadores que selección. Ahora llega con lesiones graves (Capuozzo, Negri o Allan), pero tiene a quién aferrarse (Menoncello, Lamaro, Fischetti, Garbisi...). De Gales, en la zona cero empezando la reconstrucción, lo mejor que se puede decir lo ha dicho su capitán: "El torneo será una distracción bien recibida tras los problemas que tenemos fuera del campo".