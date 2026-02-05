La Mitja de Barcelona batallará la validez del récord de Jacob Kiplimo, no homologado debido al rebufo del coche de carrera

Durante la Mitja Marató de Barcelona 2025 en la que el ugandés Jacob Kiplimo (56:42) pulverizó el récord mundial del etíope Yomif Kejelcha (57:30) —rebajándolo en 48 segundos —, el coche de la organización se encontraba unos 10 o 20 metros por delante. Una distancia que, ya ese mismo día, varios medios señalaron que podría haberle favorecido y que, a menos de diez días para que se celebre la nueva edición de la Mitja, World Athletics ha considerado motivo de peso para no homologar la marca pese a que el juez árbitro de la prueba no lo consideró así. El tiempo de Kejelcha, conseguido en el medio maratón de Valencia de 2024, continúa siendo el récord mundial de la distancia, aunque la organización de la Mitja batallará para defender la validez de la marca lograda en su carrera.

El reglamento técnico de World Athletics prohíbe la "asistencia injustificada" pero, ciertamente, no establece una distancia mínima obligatoria que deba mantener el coche de carrera respecto a los atletas. Eso mismo sostiene la organización de la prueba catalana, que ha exigido explicaciones a World Athletics y asegura, mediante un comunicado, que "iniciará las actuaciones necesarias" para demostrar que se trata de una marca válida.

"La organización de la Mitja Marató de Barcelona ha sido informada de la no ratificación del récord del mundo conseguido en la edición de 2025 por Jacob Kiplimo y ha solicitado a World Athletics el informe completo y todas las pruebas en las que se han basado para no homologar la marca lograda por el atleta. Una vez se reciba toda la documentación, se estudiará y, si se considera oportuno, se iniciarán las actuaciones necesarias para demostrar la validez de la marca".

También habría infringido otras normas

Según avanzó la revista especializada Runner's World, el comité encargado de homologar los récords ha estimado que esta plusmarca se logró con ayudas que incumplían el reglamento. La principal, claro, el rebufo del coche guía que abría la carrera, pero también que Kiplimo infringió otras normas como el hecho de recibir consejos de su entrenador durante la carrera. Una información, esta última, que la Mitja ha negado con rotunidad: "En relación con las posibles indicaciones que pudiera haber recibido el atleta durante la prueba, la organización quiere dejar constancia de que ni su entrenador ni su agente estuvieron presentes en Barcelona el día de la competición. Del mismo modo, la única persona de su equipo técnico que le acompañó se encontraba en la zona de meta, sin que en ningún caso existiera comunicación ni transmisión de instrucciones durante el desarrollo de la carrera", exponen en el comunicado.

Desde la Mitja de Barcelona, organizada por RPM Sports, también han manifestado que el informe oficial del Juez Árbitro de la prueba — que designa World Athletics —, "establece de manera expresa y clara que el vehículo no benefició en ningún momento al atleta y que la competición se desarrolló íntegramente conforme a la normativa vigente", señalando a su vez que, "en todas las comunicaciones mantenidas" con el organismo internacional, "la respuesta trasladada siempre fue que la documentación de la que disponían era suficiente y que el informe del Juez Árbitro resultaba concluyente".

