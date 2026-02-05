Un impresionante Àlex Márquez lidera la primera exhibición del año de Ducati

Dicen que este año el Mundial de F-1 lo ganará, de calle, un Mercedes. No se hable más. McLaren tiene, sí, al campeón del mundo Lando Norris, vale. El primer Aston Martin del genio, del mago, del Gigi Dall’Igna de los monoplazas, Andrian Newey, es bellísimo, pero esto del ‘mostorspot’ no va de guapos. “Es bellísimo, pero quiero verlo en el lío de las carreras, por ejemplo, en Melbourne”, señala Norris. E, incluso, en las manos de Fernando Alonso. Y, cuentan, aunque el motor Honda aún no está a punto, Red Bull tiene al genial y portentoso Max Verstappen. Pues eso, que gana Mercedes.

Pues imagínense el caso de MotoGP: el mejor piloto de todos los tiempos, Marc Márquez Alentá, sobre la Ducati, la mejor moto de la última década: blanco y en botella, leche. Hoy, sin ir más lejos, las tres Ducati ‘Desmosedici’ 2026 han estado delante siempre y, por descontado, han efectuado los mejores simulacros de carrera. Se diría, aunque el orden podría ser indistinto, que el `Pistolas’, el pequeño Márquez, ha protagonizado una auténtico exhibición de poder (“todo el mundo sabe que me encanta este circuito”), ‘Pecco’ Bagnaia ha resucitado (“no soy, no, el nuevo ‘Pecco’, soy el de siempre, sí”) y Marc Márquez ha estado, no cerquita, pegado a ellos (“solo es un test pero esta Ducati me gusta aún más que la del año”).

"Si el simulacro de 'Pecco' es real, ya podemos empezar a pensar en el año que viene", señaló Massimo Rivola, jefe de Aprilia, a quien tanto Pedro Acosta como Marc Márquez han contestado diciéndole que "vaya, se ve que Rivola no ha visto volar a Àlex Márquez".

La sensación que deja esta primera toma de contacto del Mundial-2026 con pilotos y motos es que Ducati ha dado un paso adelante y ha mejorado mucho una moto, la ‘Desmosedici’ del pasado año, que era muy difícil, muy difícil, de estropear. Los retoques y las nuevas piezas aerodinámica ha mejorar aún más una moto que era, con diferencia, la mejor. De ahí que los tres mejores simulacros hayan sido de Àlex, ‘Pecco’ y Marc, con mucha diferencia sobre el resto.

Y para reforzar esta tesis, que ‘il Cannibale’ ha colocado en el congelar, le ha puesto un poco de vino al agua al señalar que “solo es un test, esto son 22 carreras, en 22 circuitos diferentes, en 22 climas distintos”, basta con utilizar el comentario de uno de los jefes de equipo más importantes y expertos del ‘paddock’ de MotoGP, el italiano Massimo Rivola, responsable del ‘team’ Aprilia Racing: “Si el simulacro y los tiempos en los que ha rodado ‘Pecco’ (Bagnaia) son ciertos, son reales, mejor pasamos páginas y nos situamos ya en 2027”. Blanco y en botella: leche. Ducati gana de calle.

Cuando le hemos comentado esta sentencia a Pedro Acosta (KTM), por ejemplo, ha puesto una cara de ‘tiburón’ perplejo y ha dicho: “¿De verdad ha dicho eso sobre ‘Pecco’? ¿De verdad? ¿Qué pasa, que Rivola no ha visto el simulacro de Àlex (Márquez)? Lo que ha hecho Àlex ha sido tremendo, daba vértigo verlo en la pista”.

Marc Márquez (Ducati) en su ensayo de carrera, hoy, en Sepang (Malasia). / ALEJANDRO CERESUELA

Cuando la cuestión se la hemos planteado a Marc Márquez, es decir, cuando le hemos dicho la sentencia de Rivola, el nueve veces campeón del mundo nos ha mirado más perplejo aún que Acosta. “Perdón ¿Rivola ha estado aquí? ¿Rivola no ha visto el simulacro de Àlex? Ha estado fantástico, bueno, es el subcampeón del mundo y ya dije en Navidad que iba a ser el rival más duro que tendré para tratar de renovar mi título”.

El ‘hermanísimo’ ha volado, sí, en un trazado que le gusta “mucho”. Y eso que él cree que “aún podemos redondear más la puesta a punto de nuestra moto, aunque, la verdad, estoy muy, muy, contento de la moto que ha puesto Ducati en mis manos y también, sí, la atención que me dedica Gigi Dall’Igna (jefe supremo de Ducati) y sus ingenieros, aunque ya lo estaba el pasado año, en eso, ser oficial-oficial, no ha cambiado mucho”.

Pues sí, tanto los hermanos Márquez Alentá como 'Pecco' Bagnaia reconocen que Ducati ha mejorado mucho la ya de por sí ganadora 'Desmosedici' del año pasado, lo que continúa poniendo entre los grandes (¿únicos?) favoritos al título a los pilotos de Borgo Panigale.

Marc, que esboza, de vez en cuenta, una sonrisa pícara, moderada, particular, es la sonrisa del que sabe perfectamente que lo tiene todo en su sitio para volver a ser el gran favotiro “aunque, ya sabéis, el 27 de febrero, en Tailandia, todo empezamos con cero puntos y estos tres días han demostrado que todo está muy igualado”. ¡Mentira! (lo digo yo, no él), la firma de Borgo Panigale vuelve a ser muy favorita.

Y sí, Bagnaia parece resucitado, pero tampoco asusta a nadie. Y Honda parece muy, muy, recuperado, pero aún le queda para pelear por el podio, ya ni les digo por la victoria. Yamaha esta hundida con su V4 y KTM tiene, en efecto, dos pilotos en muy buen estado, Pedro Acosta y Maverick Viñales, pero veremos qué ocurre cuando empiece el “fuego real”. ¡Ah! y me olvidaba de Aprilia y el buenísimo Marco Bezzecchi, que acabó el 2025 arriba del todo.

¿Quieren otra frase definitiva de Massimo Rivola, que define lo que les he comentado al inicio? “Cierto, ‘Bezz’ estuvo espectacular en los últimos grandes premios del año pasado, pero ¿saben qué?, le he tenido que recordar que, en esos grandes premios, no estuvo Marc, así que me encanta que Marco esté animado, pero faltaba el mejor, repito”.