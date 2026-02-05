Guía de los JJOO: horarios de la inauguración, dónde ver, dónde son y participantes españoles

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 ya están aquí. La cita italiana se inaugura este viernes 6 de febrero y se alargará hasta el 22 de febrero de 2026, con el arranque oficial marcado por una ceremonia de apertura que servirá de prólogo a más de dos semanas de competición.

Horario de la ceremonia de inauguración y cuánto dura

La ceremonia de apertura se celebrará el viernes 6 de febrero a las 20:00 horas (hora peninsular). La organización estima una duración cercana a las dos horas y media, con un espectáculo diseñado para abrir el programa olímpico y presentar el espíritu de los Juegos al mundo.

El tema conductor será la “Armonía” entre culturas y generaciones, con la idea de subrayar la unión entre montaña y ciudad, y el mensaje de paz, inclusión y valores olímpicos.

Dónde es: una inauguración inédita en varias sedes

Milano Cortina 2026 propondrá una apertura multisede, algo poco habitual en unos Juegos. El gran escenario será el Estadio de San Siro (Milán), pero habrá participación de atletas desde Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo, integradas en la realización para facilitar la presencia de deportistas sin grandes traslados.

Otra novedad destacada: se encenderán dos pebeteros, uno en Milán y otro en Cortina d’Ampezzo, en un guiño a la doble alma urbana y alpina de estos Juegos.

Dónde ver la inauguración en TV y online

En España, los derechos se repartirán entre RTVE (cobertura en abierto) y Warner Bros en Discovery (a través de Eurosport y MAX –antes HBO Max–). Teledeporte proporcionará cobertura gratuita y abiertao, ideal para seguir las pruebas destacadas, finales y el rendimiento de los deportistas españoles.

Teledeporte ofrecerá hasta 15 horas de programación diaria (como de 08:00 a 23:00 horas). Y a través de la plataforma RTVE Play (gratuita), que ofrecerá hasta cuatro señales simultáneas en directo, lo que permitirá al telespectador elegir deporte entre los que estén en competición en ese momento.

Actuaciones y artistas: del pop global a la gran voz italiana

El elenco artístico combinará estrella internacional y referentes italianos. La invitada principal será Mariah Carey, acompañada por nombres de primera fila como Andrea Bocelli y Laura Pausini. A ellos se suman Sabrina Impacciatore y Pierfrancesco Favino, además de un guiño a la clásica con el pianista Lang Lang y la soprano Cecilia Bartoli.

Participantes españoles: 20 deportistas y opciones de medalla

España presenta en Milano Cortina una delegación de 20 deportistas, una de las más amplias de su historia en unos Juegos de Invierno.

Las miradas estarán especialmente puestas en el esquí de montaña (skimo), disciplina que debuta en el programa olímpico y que concentra buena parte de las expectativas. Oriol Cardona llega como uno de los nombres españoles con más opciones en el esprint individual (19 de febrero) y, junto a Ana Alonso, también en los relevos mixtos (21 de febrero). En la misma modalidad competirán Ot Ferrer (hombres) y María Costa (mujeres).

En snowboard, España vuelve a apoyarse en la experiencia de Queralt Castellet, plata en Pekín 2022, que afronta el halfpipe (11 y 12). También estará Lucas Eguibar en cross (12), además de los jóvenes Álvaro Romero (cross) y Nora Cornell, inscrita en big air (8 y 9) y slopestyle (16 y 17).

La representación se completa con presencia en esquí de fondo (con Jaume Pueyo, Marc Colell y Bernat Sellés), esquí alpino (con el abanderado Quim Salarich y Arrieta Rodríguez) y disciplinas sobre hielo como patinaje de velocidad (Nil Llop y Daniel Milagros) y patinaje artístico, donde destacan la pareja de danza Olivia Smart – Tim Dieck, además de Tomás Guarino y la dupla Sofía Val – Asaf Kazimov.

Con la ceremonia de apertura como pistoletazo de salida, Milano Cortina 2026 abre una quincena de competición intensa… y para España, un reto ilusionante con nombres propios y una delegación que aspira a dejar huella.