Guardiola contra Arteta, un frente a frente en Inglaterra con pasado en el Barça: "En La Masia entendí el fútbol a otro nivel"

La primera y última vez que Pep Guardiola y Mikel Arteta se enfrentaron en una final fue en la Community Shield de 2023. A partido único, sin rondas previas, con el calor del verano y el único aliciente de sumar un trofeo menor a sus vitrinas, el Arsenal se impuso al Manchester City en los penaltis tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. Ese día el aprendiz le dio una lección al maestro, y desencadenó una rivalidad inesperada entre los dos españoles, que entre 2016 y 2019 coincidieron en el cuerpo técnico del conjunto citizen.

Ambos se formaron en La Masia, y ahora dominan el panorama futbolístico en Inglaterra. El pulso entre los dos no es noticia, pues llevan cruzándose en la lucha por los títulos desde que Arteta se puso al mando de los 'gunners'. La final de Carabao Cup del próximo 22 de marzo es solo un aperitivo de lo que se viene este final de temporada en lo más alto de la Premier League, y tal vez en Europa.

El camino a la final no fue sencillo para el Arsenal, como no lo ha sido la reconstrucción del club bajo las órdenes de Arteta. En 2025 encajaron un 4-0 en semis ante el Newcastle, pero esta temporada ganaron la lotería de los penaltis contra el Crystal Palace antes de pasarlas canutas con un Chelsea enrachado, que terminó sentenciando en casa la ventaja cosechada en Stamford Bridge mediante un gol tardío de Kai Havertz (global de 4-2).

Arteta suma diez victorias contra los 'blues', el rival al que mas veces le ha ganado junto al Wolves. Será la cuarta final que dispute el técnico vasco, habiendo ganado las tres anteriores. En su palmarés personal figuran dos Community Shields (2020, 2023) y una FA Cup (2020), títulos menores para un técnico que sueña en grande y aspira a ganarlo todo esta temporada, apoyado por un equipo construido a su medida durante más de 6 años: "Estoy cansado de acabar una temporada sin nada en los bolsillos, queremos ganarlo todo", expresó William Saliba, el central francés de los 'gunners', en su última entrevista.

Entrenador y no activista

A Guardiola parecen no afectarle las distracciones, y a pesar de estar inmerso en un clima de debate político y quejas arbitrales, aprovechó la ventaja de la ida en St James Park (0-2) para sellar el pase a su vigésima final con el conjunto 'citizen' con otra victoria contundente en casa (3-1). El de Santpedor ha ganado 28 finales de las 33 que ha dirigido desde los banquillos de Barça, Bayern y Manchester City. El técnico de 55 años todavía sigue vivo en la lucha por los cuatro títulos, al igual que Arteta.

"No soy neutral, soy palestino. Estamos aquí por Palestina y por toda la humanidad", fueron las palabras de Guardiola en su intervención durante el "Concert-Manifest x Palestina", celebrado el jueves 29 de enero de 2026 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Pasado azulgrana

Al igual que Guardiola unos años antes, Arteta también se formó en las categorías inferiores del conjunto azulgrana. Llegó a Barcelona en 1997 con apenas 15 años, procedente del Antiguoko de San Sebastián, un club del que también salieron figuras como Xabi Alonso. El actual técnico del Arsenal no llegó a coincidir con el del City, pues este ya estaba en el primer equipo desde hace años, pero sí que se encontró con Xavi Hernández, quien curiosamente fue el obstáculo que le impidió llegar al primer equipo.

Ante la falta de hueco, Arteta decidió buscar fortuna en el extranjero, y en 2001 se marchó cedido al PSG de Luis Fernández, donde coincidió con un joven Ronaldinho, iniciando así una carrera internacional que le llevaría al Rangers de Escocia y al Everton en Inglaterra antes de retirarse en Arsenal. Sin embargo, Arteta recuerda su breve etapa en la academia azulgrana como la más "competitiva e inspiradora", afirmando que es "imposible de replicar" y que ahí entendió el fútbol "a otro nivel".