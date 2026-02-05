La familia y uno más, por Carme Barceló

El actor Alberto Closas tuvo 16 hijos ficticios y el franquismo le premiaba a él y a los imitadores reales por tamaña gesta. La familia iba aumentando y enamoraba a un público ávido de "escenas y situaciones de la vida cotidiana", como relataban las amables críticas de la época. Aquella película y la anterior valoraba, sobre todo, a una figura paterna que se deslomaba pluriempleándose. Con alegría, eso sí. La misma que muestra casi siempre Hansi Flick, descrito como un auténtico padre por muchos de sus jugadores. El último, Ronald Araujo.

El uruguayo saltó al campo como titular en Albacete. Atrás quedaron unas semanas de baja por problemas de salud mental que fueron respetados por el club, el vestuario y la afición, como no podía ser de otro modo. Volvió a cabecear como ya sabemos y marcó un gol que celebró con sus compañeros, entre ellos un emocionado Lamine Yamal, para acto seguido correr hacia la banda y abrazarse a su entrenador.

Ronald Araujo celebra el gol que supuso el 0-2. / AFP7 vía Europa Press

Tras el partido, el capitán explicó que le salió del alma porque para él y el resto de jugadores el alemán “es como un padre”. La gestión de Flick es sobresaliente de puertas hacia adentro y notable hacia afuera. Le hemos visto dándoles cariñosas collejas a Cubarsí y a Gerard Martín en el último entrenamiento. Le ha colocado bien los pantalones a Lamine, imagen muy viral, y ha abrazado a Pedri en numerosas ocasiones. Ha elogiado y reñido cuando toca y también ha señalado egos y solidaridad deportiva.

Ha ‘bunkerizado’ a los suyos, no es amigo de los amigos de la prensa y sí de su gente, poca pero en la que confía y a la que defiende con uñas y dientes. También es verdad que se le nota cuando le toca adoptar a un hijo que no ha buscado, léase Cancelo, que llegó de la mano de Deco sin haberlo pedido. Tampoco quiso a Ter Stegen, y así se lo dijo sin intermediarios, pero ayer fue el primero en querer conocer los detalles de la intervención quirúrgica a la que será sometido y el estado de ánimo del guardameta. Muy distintos ambos casos, el pater familias culer sabe lidiar con clase incluso lo que le llega caído del cielo y sin pan bajo el brazo.