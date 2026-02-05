Carolina Marín se sincera tras pasar por quirófano: "No quiero descartar nada ahora mismo en mi vida"

"Ayer volví a entrar de nuevo en quirófano, tercera vez por mi rodilla derecha", dice Carolina Marin (Huelva, 33 años) a cámara después ser operada este miércoles. La deportista, campeona en badmito incontables veces, vuleve a tener que parar en seco su carrera. No consigue volver a competir sin dolor y por ello ha necesitado volver a operarse de la articulación que está siendo su pesadilla para ella.

"Llevo muchos meses con dolores. Me dieron varias opciones, una de ellas era infiltrarme y la otra era operarme y acabé decidiendo hacerlo cuanto antes porque lo que más priorizo a día de hoy es la calidad de vida y la salud. Llevo muchos meses aguantando un dolor muy punzante sobre todo en el menisco interno, me han tocado también el menisco externo. Las expectativas estoy muy contenta. me han dado muy buena opinión los médicos que me han operado. Ahora ya toca afrontar las primeras semanas con muletas. Me han dicho que son seis semanas en total de recuperación. Con ganas de recuperar musculatura poco a poco", confiesa la deportista con cierta resignación.

Jugar con dolor no es algo nuevo para Carolina. Le lleva pasando meses y ahora, cuando los médicos le han dicho que era necesario tomar una decisión, ha optado por la salut, sin especular ni agobiarse por los plazos de su vuelta. "Estos últimos meses han sido bastante duros para mí y una de las principales razones pues era las rodillas. En los últimos vídeos os decía que no estaba bien anímicamente, creo que ahora vais a entender muy bien una de las principales razones por las cuales pues todo ha sido mucho más complicado", añade Marín, que dejó las redes sociales durante un tiempo para cuidar su salud mental.

"No quiero descartar ahora mismo nada en mi vida, me quiero centrar y priorizar mi rodilla. Tengo seis semanas por delante, quiero afrontarlo de la mejor manera posible siendo positiva, siendo consciente también de lo que tengo y por eso mismo quiero agradecer a todos el cariño que me dais constantemente y todas las muestras de apoyo", reflexiona Carolina Marín, que deja abiertos todos los posibles futuros para ella a nivel profesional.