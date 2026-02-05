La candidatura de Víctor Font reclama el voto por correo y puntos de votación por toda Catalunya en las elecciones del Barça

Nosaltres, la plataforma que lidera Víctor Font, reclama que la junta directiva del FC Barcelona ofrezca facilidades de voto a los socios en las elecciones presidenciales del 15 de marzo. A al vista de que no está claro que el Barça-Sevilla se dispute el mismo domingo, el día de la cita con las urnas, el grupo ha solicitado que haya la posibilidad del voto por correo y que se instalen puntos de votación por toda Catalunya.

"El Barça debe ser un ejemplo de democracia. Queremos unas elecciones del siglo XXI, transparentes y en las que todo el que quiera pueda ejercer su derecho a voto sin complicaciones", ha señalado Jaume Guardiola, uno de los impulsores de Nosaltres.

Guardiola recuerda que permitir el voto por correo ya se hizo en las elecciones del 2021, en plena era del covid. "Esto facilitaría que ningún socio se quede sin expresar su opinión por falta de tiempo o por vivir lejos de Barcelona. Actualmente hay más socios que viven fuera de Barcelona", ha declarado. Según las cifras de Nosaltres, 52.717 socios son de la capital catalana y 89.637, de Catalunya y el resto del mundo.

Entradas para socios

Desde Nosaltres también se pide que se activen puntos de votación en todo el territorio catalán, al igual que también se hizo en 2021, "y a poder ser con más sedes todavía. Esto permitiría, a diferencia del voto por correo, emitir el voto el mismo 15 de marzo, una vez celebrada la campaña electoral al completo".

Otra propuesta de Nosaltres es que si finalmente el 15 de marzo hay partido en el Camp Nou, las entradas de ese encuentro se destinen íntegramente a los socios y a precios muy populares. "Aquel día se debe llenar el Estadio de socios y socias, priorizando la venta de entradas respecto a turistas y otros colectivos", ha declarado Guardiola.

A la vez, la plataforma pide acceso al censo de socios. "El club debe facilitar que cualquier candidato oficial pueda enviar sus propuestas a los propietarios del club en igualdad de condiciones para que estén bien informados antes de decidir".

"La estabilidad que todos queremos comienza por unas elecciones donde todo el mundo haya podido participar sin trabas. El Barça sólo será fuerte si sus socios pueden decidir el futuro con total libertad y comodidad", ha concluido Guardiola.