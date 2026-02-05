El Barça mejora su calificación económica en el mercado internacional

La imagen del Barça en el mercado económico internacional mejora día a día. La empresa estadounidense Morningstar DBRS, dedicada a los servicios financieros, ha elaborado un informe en el que destaca la positiva evolución del club y ha situado la calificación crediticia en el nivel BBB.

El regreso al Sportify Camp Nou, aunque tardío respecto a todas las previsiones efectuadas, ha impulsado la mejoría del perfil financiero del club en varias vertientes. Por un lado, y a pesar del nuevo retraso del aforo de 62.000 localidades desde agosto de 2025 -Morningstar lo sitúa en el mes de marzo, y el club contempla que se produzca a mediados de febrero--, y la previsible reducción de ingresos, el impacto ha sido mucho menor, porque la recaudación en el estadio ha sido superior a la esperada con la venta de entradas, la adquisición de abonos y la mayor eficiencia en la gestión del hospìtality (zona vip).

Aficionados en la tribuna y el gol sur del Spotify Camp Nou, el pasado 7 de noviembre de 2025. / JORDI COTRINA / EPC

La entidad financiera asume que hasta 2028 no se completará el aforo con las 105.000 localidades y, sin embargo, mantiene su calificación crediticia positiva por la tendencia que dibuja la gestión, ya que le advierte una "flexibilidad suficiente para gestionar cualquier posible desafío".

Al aumento de beneficios correspondientes al estadio, se añade otro procedente de los premios económicos de la UEFA por los resultados del equipo, que ha entrado finalmente entre los ocho primeros después de ganar los dos últimos encuentros (en Praga al Slavia y al Copenhague en el cierre de la liguilla) y tiene garantizada una plaza en los octavos de final.

Raphinha se dispone a marcar de penalti al Copenhague en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

Más de mil millones

Morningstar DBRS reconoce "el sólido desempeño financiero" del Barça "en los últimos tres años" que complementa el incremento de ingresos con "una eficiente gestión de costes" y todavía prevé "una mejora en la calificación crediticia si el rendimiento financiero" mantiene el ritmo ascendente. El Barça presentó en la Asamblea de Compromisarios un presupuesto de ingresos de 1.075 millones para esta temporada, con unos gastos de 1.019. En este sentido, se destaca que "el ratio de coste de la plantilla se mantendrá bien controlado, con un promedio cercano al 51% entre el ejercicio 2025 y el ejercicio 2029".

Noticias relacionadas

La operadora americana prevé los ingresos asciendan a 1.200 millones dentro de dos campañas (la 2027-28), cuando el estadio funcione a pleno rendimiento, y los beneficios económicos se acerquen a los 100 millones por temporada.