Anthony Davis se une a Trae Young en los Washington Wizards: último día de traspasos en la NBA

Poco más de un año ha durado el experimento de Nico Harrison. El responsable del traspaso que envió a Luka Doncic a Los Angeles fue despedido en noviembre y en Dallas ya no queda ninguno de los tres grandes protagonistas del intercambio más inesperado de la historia. Doncic es jugador de los Lakers, Harrison está desempleado y Anthony Davis es jugador de los Washington Wizards, donde Trae Young aterrizó hace un mes y todavía no se ha vestido de corto. Ambos están lesionados, y todo apunta a que no debutarán con su nuevo equipo hasta la temporada que viene.

La llegada de Davis a Washington tiene bastante más sentido que su paso por Dallas. Los Wizards llevan ocho años sin ganar una ronda de playoffs, y tampoco han tenido que sacrificar ninguno de sus jóvenes con potencial. El intercambio entre las dos franquicias se ha saldado con hasta ocho jugadores. Junto a Davis, también se mudan Jaden Hardy, D’Angelo Russel y Dante Exum a la capital de EEUU. A cambio, la franquicia de Texas recibe Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, dos primeras rondas y tres segundas.

Dallas da inicio a una era de reconstrucción en torno a Cooper Flagg, la primera selección del último draft que la semana pasada metió 49 puntos con 19 años recién cumplidos, la mayor anotación de un adolescente en toda la historia de la NBA. En Washington llevan más tiempo colocando ladrillos en la obra, y con Davis esperan acelerar el proceso para empezar a competir seriamente. El pívot de 32 años ganó su único anillo en 2020 junto a LeBron James, pero desde entonces se ha visto afectado por lesiones de manera constante y en Washington buscará salud además de redención.

Lotería

Los Wizards cuentan con Alex Sarr en su plantilla, el segundo pick del draft de 2024, además de otros jóvenes talentos como Kyshawn George, Bub Carrington y Tre Johnson, seleccionado en la sexta posición de 2025. Son el segundo equipo peor clasificado de la conferencia Este y aspiran a sumar otro talento más este verano. Los Mavericks también tendrán su número en la lotería, aunque todavía conserven alguna esperanza de entrar a play-in. Junto al fenómeno rookie de Flagg, se suman al lesionado Kyrie Irving y el apagado Klay Thompson, de 33 y 35 años respectivamente, un nuevo integrante en el ocaso de su carrera, Khris Middleton, de 34 años y que podría recalar en otro equipo esta misma temporada.

Anthony Davis celebra con Cooper Flagg en uno de los 20 partidos en los que coincideron. / Associated Press/LaPresse / LAP

El despido de Nico Harrison fue la confirmación de que el inexplicable traspaso de Luka Doncic había sido, indudablemente, un error. El esloveno sigue siendo candidato al MVP como lo fue en su anterior equipo, y los Lakers van sextos en liga a falta de 33 partidos. El jugador por el que sacrificó a Doncic creyendo que iba a ser la respuesta a sus problemas defensivos ha terminado jugando un total de 31 partidos de 84 posibles. Cuando se retire, Davis será introducido en el Salón de la Fama de la NBA, pero a día de hoy no es considerado un jugador fiable y mucho menos al nivel de Doncic.

Laker laureado

Con este último traspaso, los Mavericks han puesto fin a una de las operaciones más absurdas de la historia, mientras que los Wizards se aferran a un hipotético resurgir del jugador que un día fue de los mejores del mundo. Hasta 4 veces fue nombrado entres los cinco mejores jugadores de la NBA, además de sumar 10 presencias en el All-Star y 3 premios como líder en tapones. Escogido con la primera selección por los New Orleans Pelicans en 2012, se ganó el respeto de la liga como uno de los jugadores más completos en ambos lados de la pista antes de solicitar su traspaso a los Lakers en 2019. En su primera temporada con el conjunto angelino levantó el título de la NBA.

Anthony Davis y LeBron James antes del traspaso. / Harry How / AFP

En California fue donde forjó su nombre entre los 75 mejores jugadores de la historia, pues así se lo reconocieron en 2021 cuando la NBA quiso condecorar a sus leyendas en el 75º aniversario de la liga. Los Wizards serán el cuarto equipo de su carrera, durante la cual ha promediado 24 puntos, 10,7 rebotes, 2,6 asistencias, 2,3 tapones, y 1,3 robos en 736 partidos en la NBA. En su palmarés también cuenta con dos oros olímpicos (2016, 2024), un Mundial FIBA (2014) y un título NCAA con los Kentucky Wildcats, donde fue el MVP y estableció el récord de tapones para un novato en una misma temporada con 186.

Fecha límite

El traspaso de Davis a Washington se produce a pocas horas para que cierre la ventana de movimientos de la NBA. Como cada año, los equipos se esperan al final para ejecutar dichas operaciones de mercado por diferentes motivos: aprovecharse de ejecutivos desesperados como en el caso de Harrison, estudiar las ofertas que les llegan y apurar por si el equipo recupera la senda y no necesitan apretar el gatillo. El de Trae Young a Washington fue el primero hace un mes, pero en las últimas horas se han confirmado diversos movimientos más.

En orden cronológico, Vít Krejčí fue traspasado de los Atlanta Hawks a los Portland Trail Blazers, De'Andre Hunter pasó de los Cleveland Cavaliers a los Sacramento Kings a cambio de Dennis Schröder y Keon Ellis, Jaren Jackson Jr es nuevo jugador de los Utah Jazz, Nikola Vucevic es ahora el flamante pívot de los Boston Celtics, mientras que Anfernee Simons se va a Chicago. James Harden y Darius Garland intercambiaron posiciones entre Clippers y Cavaliers, Coby White se une a los Charlotte Hornets y Jonathan Kuminga al fin ha salido de Golden State para dar entrada a Kristaps Porzingis. La hora límite está marcada para las 9 de la noche, hora peninsular española.