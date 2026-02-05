Aitana Bonmatí da un paso más en su recuperación y vuelve a entrenar en la Ciutat Esportiva

Cada paso es una pequeña victoria. Sin prisa, Aitana Bonmatí está volviendo. La centrocampista del Barça ya se entrena de nuevo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper aunque de manera individual y sin tocar balón. Han sido semanas de volver a aprender a caminar, de superar los miedos y asumir el reto. "Volveré" clamó después de la operación y poco a poco lo va consiguiendo.

Fue este mismo miércoles cuando Aitana daba las buenas noticias desde su cuenta de Instagram. La futbolista posteaba imágenes de estos últimos días donde se la veía, de nuevo, en la Ciudad Deportiva vestida de corto. Con la equipación de entrenamiento y en el gimnasio, Aitana supera una fase más de su recuperación. Las muletas ya pasaron a mejor vida y ahora la centrocampista azulgrana encara la segunda mitad de la lesión, donde el entrenamiento de fuerza y la movilidad son protagonistas. Correr en la cinta, con una máquina antigravedad, es uno de los pasos que ya ha dado la futbolista en su recuperación.

Tres meses de la lesión

Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la RFEF se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo", explicó la Real Federación Española en un comunicado el 30 de noviembre. Ese mismo día, Aitana volvió a Barcelona, donde se sometió a más pruebas, para determinar el alcance real de la lesión.

El doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, fue quien comandó la intervención, siempre bajo la supervisión de los servicios médicos del club. La intervención se produjo el 2 de diciembre y, desde entonces, la vida de Aitana Bonmatí ha tenido otro ritmo. El deporte tuvo que adoptar otro papel en su vida. "El fútbol de élite te lleva al límite en todos los aspectos y hay factores que actualmente me estaban impidiendo poder disfrutar de la profesión y del día a día. Honestamente, sentía que era un momento para poner el freno y, de hecho, me lo planteé, pero no lo hice y la vida me ha parado de golpe. Con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje", confesó la futbolista en sus redes sociales cuando salió de quirófano.

Arropada por su entorno, siempre muy importante para ella, estos meses han sido un pilar para la futbolista. Ahora vuelve a recuperar el deporte en su vida. Sin las muletas que han formado parte de su día a día desde la operación, Aitana vuelve a correr sobre la cinta y a levantar peso. Los cinco meses que se estipuló cuando se confirmaron las noticias de la lesión van pasando y la deportista, que se ha tomado con la calma necesaria este proceso, ve cómo se van cumpliendo objetivos con buenas sensaciones.