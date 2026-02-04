Toni Bou, 38 veces campeón del mundo: "Estuve a punto de operarme dos veces"

El piloto Toni Bou (Repsol Honda HRC), 19 veces campeón mundial de trial en pista cubierta y otras tantas al aire libre, ha asegurado este miércoles, durante la presentación del 49º Inversus Trial Indoor de Barcelona, que "ser competitivo" la mantiene "con ganas de seguir" en activo a los 39 años.

"Hago lo que más me gusta. Hace años que estoy disfrutando del final de mi carrera. Me lo paso bien y, mientras eso suceda, mantengo la motivación", ha comentado el piloto de Piera en un evento celebrado en el Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch de Barcelona.

Bou llegará a la séptima de las diez pruebas del Mundial de X-Trial, que se disputará este domingo en el Palau Sant Jordi, como líder de la clasificación, con cinco triunfos y un segundo puesto, y 34 puntos más que el segundo, su compañero Gabriel Marcelli, y 41 más que Jaime Busto, tercero.

Asimismo, el piloto catalán, que está lidiando con una lesión en el hombro, ha admitido que no esperaba obtener estos éxitos: "Los primeros dos meses han sido complicados. Estuve a punto de operarme dos veces. Lo hemos pospuesto por los resultados. Al principio tenía lo justo para salir adelante, pero la experiencia me dio la capacidad para no tirar la toalla".

"No estaré al cien por cien, pero he mejorado mucho. Soy un poco más conservador de lo normal, pero me siento competitivo", ha admitido Bou, que ostenta el récord de triunfos en Barcelona con 18 en 20 participaciones, los últimos seis de forma consecutiva. Solo Adam Raga ha competido más veces en la capital catalana (24).

El momento de Berta Abellán

Asimismo, el evento ha servido de presentación del 6º Women's Trophy, única prueba puntuable para el Trofeo FIM de X-Trial Femenino y que también se disputará el domingo en el Palau Sant Jordi, y ha contado con la participación destacada de la vigente campeona mundial bajo techo y al aire libre, Berta Abellán.

La piloto de Terrassa, que ha ganado en los últimos dos eventos en Barcelona y aspira a igualar el récord de victorias de la británica Emma Bristow en el Palau Sant Jordi, ha comentado que la nueva Scorpa "va muy bien" y arranca con un botón, algo que ha considerado "increíble".

Sin embargo, ha lamentado que la segunda edición del Trofeo FIM de X-Trial Femenino se decida en una sola prueba. "Para mí es un paso atrás que solo haya una prueba de X-Trial. Disfrutamos mucho del Palau, pero da una impresión muy bestia", ha valorado la piloto.

Abellán, de 26 años, ha destacado la importancia de que "vaya subiendo el nivel tanto de las chicas como de las zonas" para que su deporte crezca. En este sentido, según han desvelado los organizadores, la competición del domingo contará por primera vez con un bloque de hormigón en una competición femenina.

El evento también ha contado con la participación de los pilotos Denisa Pechackova, Arnau Farré, Gabriel Marcelli, Jaime Busto y Miquel Gelabert, que manejará por primera vez la RTL Electric de Honda Montesa en una competición a cubierto.

Y, entre los representantes institucionales, ha tomado la palabra el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, quien ha señalado que "si Barcelona aspira a acoger la final de un Mundial de fútbol es porque suceden otros eventos importantes como este".

Escudé ha destacado el papel de trofeo femenino y de Berta Abellán para "abrir las puertas del deporte de motor a otras mujeres", y ha elogiado a Bou: "Tenemos la obligación de seguir disfrutando de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos".