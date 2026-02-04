Ter Stegen decide pasar por el quirófano este viernes

Marc-André Ter Stegen tenía ante sí la tesitura de pasar si por el quirófano o bien optar por una opción conservadora y menos segura. Finalmente, según ha anunciado el Girona FC, el portero alemán ha decidido operarse de la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que se produjo ante el Oviedo el pasado fin de semana. La cirugía se realizará este viernes. Después de la operación se determinará el periodo de baja.

Ter Stegen pasó por una exploración médica tras su segundo encuentro como cedido al Girona y después de una revisión más a fondo en Barcelona, en la que se confirmó la gravedad de la lesión, ha determinado que la mejor opción es el quirófano. Se teme que el periodo de baja será de varios meses y su participación en el Mundial con Alemania corre peligro. Pero todo ello no se sabrá a ciencia cierta hasta después de la operación.

Fin de la incertidumbre

Con este comunicado se acaba la incertidumbre sobre el paso a dar por el jugador cedido por el FC Barcelona al club de Montilivi. La desgracia se ha cebado en Ter Stegen, de 33 años, que tenía ante sí la oportunidad de recuperar la forma jugando con asiduidad y ganarse la titularidad de la selección alemana en una gran cita después de un carrera a la sombra de Manuel Neuer.

Míchel, el técnico del Girona, estaba feliz con la incorporación del germano, pero el infortunio le ha obligado a contar de nuevo en Paulo Gazzaniga. Y Ter Stegen tiene ante sí una recuperación que se prevé larga. Ya se verá si llega a tiempo a jugar algún partido más esta temporada.