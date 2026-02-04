Ngonge, el único fichaje del Espanyol y el primero con Alan Pace: "Mi ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo"

En un mercado de invierno sin demasiada agitación más allá de los movimientos de última hora del Atlético, el Espanyol se reforzó con una única pieza: Cyril Ngonge (Ukkel, Bélgica, 25 años). El extremo zurdo, que prefiere jugar en la banda derecha, quedará para siempre como el primer fichaje de la ‘era Alan Pace’. El dueño perico quizá esperaba algo más, pero la cúpula deportiva prefirió no precipitarse, no surgieron oportunidades claras y se esperará a verano para movimientos más ambiciosos.

"Esta plantilla es la que ha logrado 34 puntos, la que nos ha ilusionado. No se trata de meter más ropa en el armario, de gastar, sino de traer al jugador que necesitas. No por gastar más vamos a estar mejor", explicó este miércoles Unai Ezkurra, el director de procesos y Big Data del Espanyol, que tomó la palabra por la ausencia de Fran Garagarza, de baja médica por el infarto que sufrió el pasado mes de noviembre.

"En el campo soy otra persona"

La valoración llegó en la presentación de Ngonge, el jugador formado en la cantera del Anderlecht y el Brujas, con el que llegó a debutar en la Champions con apenas 18 años. Luego pasaría por el PSV Eindhoven, el RKC Waalwijk, el Groningen y el Hellas Verona, con el que se estrenó en la Seria A. Allí destacó y el Nápoles pagó 20 millones por él en enero de 2024, un año en el que también debutó con la selección belga absoluta, el 10 de octubre de 2024 ante Italia.

Con el cuadro celeste conquistó el 'scudetto', pero Antonio Conte le dio poco protagonismo y acabó cedido en el Torino, en el que ha jugado 20 partidos este curso con un gol y una asistencia en el zurrón. En el Espanyol intentará recobrar su mejor versión. Ngonge tiene familiares en Barcelona y no dudó en cuanto apareció la opción de jugar en el RCDE Stadium. "Vengo aquí para recuperar las sensaciones del Verona. Soy diferente dentro y fuera del campo. Fuera soy relajado y familiar. En el campo soy otra persona. Soy muy instintivo y técnico, miro mucho a portería. Soy imprevisible", comentó el belga, de origen congoleño. Su padre, Felix Michel, llegó a jugar en la Premier como ariete.

Un tatuaje célebre

El refuerzo perico destaca la energía "positiva" que ha visto en el vestuario y no tiene dudas al apuntar su referente. "Mi ídolo desde pequeño siempre ha sido Cristiano Ronaldo, desde que jugaba en el Manchester United. Siempre he admirado su ética de trabajo y su forma de jugar", remarcó Ngonge, que firma hasta junio con una opción de compra de 16 millones de euros.

Ngonge, este miércoles en las entrañas del RCDE Stadium. / RCDE

Entre su amalgama de tatuajes, destaca uno bajo la manga del brazo izquierdo con un personaje muy especial. Se trata de Martin Lutter King Jr, el célebre activista norteamericano defensor de los derechos cíviles, en el momento de su icónico discurso 'I have a dream' (Tengo un sueño), pronunciado en las escalinatas del monumento a Abraham Lincoln, el 28 de agosto de 1963.