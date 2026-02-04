FÚTBOL AMERICANO
La NFL asegura que no habrá redadas contra inmigrantes de ICE en la Super Bowl
El anuncio en la Super Bowl se pone por las nubes: alcanza los diez millones de dólares
Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no estarán de servicio en la Super Bowl que se disputa este domingo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, según confirmó Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL.
"No hay previstas operaciones del ICE ni de control de inmigración en torno a la Super Bowl ni a ninguno de los eventos relacionados con ella", afirmó en una rueda de prensa.
Dos estadounidenses ejecutados
Lanier aclaró las recientes informaciones de los medios de comunicación que apuntaban a que se esperaba que los agentes del ICE estuvieran de servicio en el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks en Santa Clara (California).
Se han desplegado agentes del ICE en varias ciudades de Estados Unidos; y durante las operaciones, dos ciudadanos estadounidenses fueron abatidos a tiros por agentes federales en enero en Minneapolis, en medio de la política de deportación impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
- El Bernabéu se cansa de la pantomima de Arbeloa
- España, vigente campeona olímpica, se queda fuera de las medallas en el Europeo
- Alcaraz - Djokovic, la final del Open de Australia en directo
- Ter Stegen se lesiona, podría pasar por el quirófano y peligra que juegue el Mundial
- Primer encontronazo del vestuario del Real Madrid con Arbeloa mientras Florentino se aferra a Pintus
- Entrevista a Berta Castells: 'No fui a EEUU porque creía que podía hacer lo mismo allá que en Torredembarra
- Flick se cansa de remontar con el Barça: 'Hay que estar preparados desde el principio
- ¿Cuánto dinero gana Alcaraz como campeón del Open de Australia 2026?