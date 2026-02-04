James Harden, traspasado a los Cleveland Cavaliers: "Haré lo que haga falta para conseguir mi primer anillo"

Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. James Harden ha disputado 16 temporadas en la NBA y todavía sigue a la búsqueda de su primer anillo. 'La Barba' no desiste en su obsesión para culminar una carrera de superestrella con la joya más codiciada en el mundo del baloncesto. Ganador del MVP en 2018, a Harden nunca le han saciado los premios individuales. Cansado de esperar en Los Angeles Clippers, ha puesto rumbo a los Cleveland Cavaliers para un último intento de escalar la cima. Aunque él mismo haya confirmado que no solicitó ser traspasado, no cabe duda que el movimiento le beneficia, y ha asegurado que lo va a dar todo para lograr el objetivo final: "Haré lo que haga falta para conseguir mi primer anillo".

Cuando Harden debute con los Cavaliers, será el sexto equipo de una carrera marcada por el fracaso en playoffs. Llamado a hacer historia desde que debutó en Oklahoma City Thunder en 2009, el base de 36 años ha ido acumulando temporadas de decepción allá donde ha ido, quedándose en la orilla en varias ocasiones a pesar de su talento ofensivo.

Su rendimiento en los momentos de máxima presión ha sido criticado pese a una carrera plagada de reconocimientos individuales. En 2018 se quedó a una victoria contra los Warriors de volver a las Finales, que solo ha logrado alcanzar una vez en su carrera, en 2012 como sexto hombre de OKC: promedió apenas un 37% en tiros en su última serie con la franquicia, de la que se despidió a diferencia de su ineficiencia, que le acompañaría toda su carrera (43,8%).

Trayectoria

En 2012 fue traspasado a los Houston Rockets como uno de los mayores talentos jóvenes en la NBA, y rápidamente se estableció como uno de los máximos anotadores, llevándose el premio como líder de esa faceta en tres años consecutivos (2018, 2019 y 2020). Esa capacidad de meter la pelota en el aro siempre ha ido acompañada de su visión de juego y voluntad de encontrar a sus compañeros, y así lo demuestran dos títulos de máximo asistente en 2017 y 2023.

Después de 12 temporadas mordiendo el polvo en la Conferencia Oeste, exigió ser traspasado a los Brooklyn Nets para formar un tridente de ensueño con Kevin Durant y Kyrie Irving, que tuvo fecha de caducidad prematura y al año siguiente ya se había disuelto.

James Harden se lamenta en el suelo durante el partido entre Golden State Warriors y Houston Rockets, 2018. / Thearon W. Henderson / AFP

Philadelfia fue su última parada antes de llegar a los Clippers en 2023, donde completó un tándem con Kawhi Leonard, campeón en San Antonio y Toronto, con la esperanza de que este le revelara el secreto para ganar el anillo. Tras una temporada y media de escándalos fuera de pista y resultados negativos dentro de ella, ha llegado el quinto traspaso de su carrera, con la misma obsesión de siempre para ganar y una racha de 16 años seguidos clasificando a playoffs por proteger. Harden nunca se ha perdido la fase final de la NBA, ese periodo donde todo se decide y las estadísticas de los 82 partidos previos dejan de importar.

Traspaso

No se puede poner en cuestión que Harden siga siendo uno de los jugadores más temibles de la NBA, pues todavía promedia 25,4 puntos y 8,1 asistencias, pero a sus 36 años ya no es capaz de ponerse el equipo a sus espaldas y liderarlo hacia la victoria. Tal vez nunca lo fue, pero ahora tiene otra posibilidad más de demostrar que puede ser un buen escudero para Donovan Mitchell, el sexto máximo anotador de la liga este año que de momento apunta a tener una carrera de fracaso similar a la de Harden.

Los Cavaliers habían emparejado a su estrella con Darius Garland, base de 26 años, pero en tres temporadas juntos todavía no han alcanzado las finales de conferencia, y han apretado el gatillo. Es la primera vez en toda la historia que dos estrellas con 10 años de diferencia son traspasadas entre ellas.

Darius Garland realiza un pase frente a los Washington Wizards. / Nick Wass / AP

Para los Clippers, el movimiento supone la liberación de un director de orquestra al borde del retiro, Harden, para incorporar a un aspirante en horas bajas con el potencial de tocar las teclas correctas y revitalizar a una franquicia a la deriva. Darius Garland lleva con molestias en el pie desde abril de 2025 y lejos queda su mejor versión que le valió para ser nombrado All-Star en hasta dos ocasiones (2022, 2025).

Cuando ha estado sano, el base de apenas 1.85m ha sido fundamental para su equipo con un estilo muy parecido al de Harden, pero lejos de la productividad que ofrecía en sus mejores días "The System": el apodo que él mismo se atribuyó cuando un periodista le preguntó cómo planeaba adaptarse al sistema de juego de Tyronn Lue en los Clippers junto a Kawhi Leonard y Paul George: "No soy un jugador de sistema. Yo soy el sistema"