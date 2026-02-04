El City se cita con el Arsenal en la final de la Copa de la Liga

Nuevo pulso entre Pep Guardiola y Mikel Arteta. El Manchester City ha confirmado la clasificación para la final de la Copa de la Liga, donde se enfrentará al Arsenal, que el día anterior había sellado el pase al partido definitivo a costa del Chelsea. El City, que había vencido al Newcastle en su casa (0-2), volvió a ganarle con la misma diferencia en la vuelta (3-1). La cita se ha convocado para el 22 de marzo en el Wembley, la sede de todas las finales.

No hubo historia en la segunda semifinal porque la briosa salida del City, a la par que efectiva, se saldó con un 3-0 en el minuto 32. Omar Marmoush anotó un doblete (m. 7 y 29) al aprovechar sendos errores defensivos y Tijani Reijnders completó la goleada. La eliminatoria quedaba más que sentenciada si es que no lo estaba ya después del primer partido.

Tijjani Reijnders, frente a la grada del Etihad tras marcar el 3-0. / ADAM VAUGHAN / EFE

La ventaja de la ida permitió a Guardiola reservar a jugadores como Rúben Dias, Rodri y Erling Haaland; los dos últimos aparecieron en el tramo final, poco después de que Anthony Elanga recortara diferencias con el 3-1 (m. 62). Eddie Howe, en el descanso, había hecho un triple cambio, introduciendo en el juego a Jacob Murphy, Yoane Wissa y Elanga. El Newcastle mejoró sustancialmente, pero la diferencia (cinco goles) era insalvable. El tardío acierto fue anecdótico. Haaland dispuso de un par de ocasiones para ampliar la diferencia.

Noticias relacionadas

El City y Guardiola ostentan el récord de haber conquistado cuatro años seguidos la competición (2018-21), con un total de ocho trofeos en el museo y una final perdida. El club más laureado es el Liverpool, con diez ediciones, cuatro consecutivas entre 1981 y 1984. El Arsenal, en cambio, solo ha sido dos veces campeón (1987 y 1993). El Newcastle defendía el título de 2025.