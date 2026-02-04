El Barça y el talento joven: Carla Julià, la nueva promesa azulgrana

Está "en una nube". Los últimos meses han sido una vorágine para Carla Julià (Barcelona, 2006). La futbolista catalana firmó por el Barça este verano, convirtiéndose en azulgrana después de militar en las filas del Badalona Womens. Desde su llegada, apenas pisó el filial pese a su corta edad y desde principio de temporada contó para los planes de Pere Romeu. Las jugadoras jóvenes están siendo un pilar de este equipo, que con la plantilla corta ve en el talento de las más pequeñas un baluarte imprescindible.

Hay momentos en que aún no se lo cree. A pesar de sus 19 años, Julià ha vivido ya una de las caras más duras del fútbol en primera persona. La futbolista empezó en el Espanyol con 8 años, cuando el club la fichó cuando se presentó a unas pruebas sin ni siquiera entrenar en la disciplina de un club. Su etapa formativa fue blanquiazul hasta que el verano del 2022 la entidad decidió que no quería que continuara en la estructura.

Eso fue un golpe duro para la joven futbolista, que vio cómo su carrera podía acabar de sopetón. Terminó en la Damm, donde el Badalona Women le echó el ojo y la fichó antes de que terminara la temporada. "Su camino le ha hecho madurar bastante", explican personas cercanas a la futbolista a EL PERIÓDICO.

Carla Julià, ante el Sevilla. / Alejandro García / EFE

"La llamada del Barça fue un subidón. Hace dos años debutó en Primera, pero no terminó de asentarse, puede que por filosofía, y aquí en el Barça disfruta mucho". Un fútbol que le permite estar en un equipo plagado de estrellas. Compartir el centro del campo con Alexia Putellas o Patri Guijarro, sin duda, es de las mejores maneras de aprender. Así como la oportunidad de disputar partidos como los de este jueves, donde el Barça vuelve a verse las caras por enésima vez esta temporada con el Real Madrid (21 h, Teledeporte y TV3), esta vez en los cuartos de final de la Copa de la Reina.

Calma y personalidad

Desde su llegada al Barça, cada día es un reto. Pero también una ilusión. "Ella te cuenta que sale al campo y juega con las mejores. 'Me encuentro supercómoda. Juego con ellas y soy mejor', dice", relatan las mismas fuentes. La filosofía es innegociable en Can Barça y ella se siente feliz con el balón. "Tener el balón le gusta, lo disfruta. Sin nervios —añade una persona cercana a la jugadora—. Quiere jugar. Está disfrutando muchísimo y está sorprendida de cómo se ha adaptado. Es verdad que le costó coger el ritmo de entrenamiento, sobre todo el primer mes. Pero ahora está muy cómoda".

La manera en que pisa el verde puede sorprender. Con una tranquilidad poco propia de una futbolista de 19 años, Carla Julià poco a poco va aprovechando las oportunidades que tiene. "Tiene mucha personalidad y confía mucho en ella. Es una chica muy tranquila. Es bastante madura para la edad que tiene. Transmite mucha tranquilidad. A ella se la ve muy tranquila en el sentido de que no se lo cree. Viene de una familia muy humilde, desde la pausa y la tranquilidad", cuentan las mismas fuentes. Un entorno que le está permitiendo a la futbolista poner en perspectiva las emociones vividas para mantener los pies en el suelo.