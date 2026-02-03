Salva Ferrer, el superviviente de cáncer que llegó a jugar contra Cristiano, se despide del fútbol en el CE Europa: "Cuando entraba al campo no podía por el dolor”

Salva Ferrer no sabe qué le depara la vida en el futuro, pero está convencido de que no quiere separarse de su amor: el fútbol. A sus 28 años, el futbolista del CE Europa se ha visto obligado a “colgar las botas” por los "dolores de cadera", como ha expresado él mismo en su despedida este martes. "No puedo más", ha repetido más de una vez a lo largo de la rueda prensa en el Nou Sardenya.

Tuvo la fuerza para sobrevivir a un linfoma de Hodgkin que le apartó de los terrenos de juego durante dos años y medio, pero su vuelta a casa no ha ido como esperaba, y ha decidido poner punto y final a una carrera “mucho más corta de lo que quería y me habría podido imaginar”.

Salva Ferrer en su despedida, Nou Sardenya. / CE Europa

Armado de una fortaleza admirable tras superar el cáncer, ha decidido retirarse por una lesión de la cadera que le lleva molestando desde antes de que pasara por el Hospital Clínic de Barcelona para someterse al tratamiento de quimioterapia. Después de seis temporadas en el Spezia de la Serie A, donde llegó a enfrentarse a Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic y otras estrellas de la liga italiana, firmó por el CE Europa el pasado verano, pensando que iba a retomar su camino como futbolista en un club que acababa de ascender a Primera Federación. Sin embargo, su estado físico le impidió volver a practicar el deporte que más le apasiona: “Creía que podía seguir, pero cuando entraba al campo no podía por el dolor.”

Demasiado dolor

El 13 de mayo de 2025, antes de volver a España y recuperado por completo del cáncer, volvió a debutar en la Serie B italiana, pero notó que el físico ya no le permitía competir: "Llevo unos meses con mucho dolor en la cadera. Son molestias que ya había tenido durante mi carrera, pero tras el tratamiento contra el linfoma de Hodgkin el dolor ha ido a más".

Según ha informado el club, Ferrer será operado mañana mismo: "Con una trayectoria destacada, ha sido un referente dentro y fuera del campo. Pese a no poder debutar con la escapulada, agradecemos su profesionalidad y compromiso".

No llegar a disputar ni un solo partido con el Europa supone una gran decepción para él: "Le doy las gracias al club por confiar en mí, me sabe mal no haber podido defender la camiseta, nadie tenía más ganas que yo de formar parte del equipo en esta temporada tan ilusionante".

El proceso para llegar a la decisión de retirarse fue largo y duro, pues no era fácil de asumir que no podría disfrutar nunca más de ser futbolista profesional: "Yo creía que podía seguir jugando. Yo quería seguir jugando aquí en Europa, pero ese dolor no tenía sentido. En la pretemporada entendimos que era grave". Los análisis médicos revelaron la gravedad del asunto, y para alguien que acababa de superar una de las pruebas mas difíciles a las que te puede someter la vida, supuso el golpe definitivo: "Los doctores me han recomendado una prótesis. Yo no quería aceptarlo. Lo he intentado todo. Ni con la medicación los dolores han marchado, son demasiado limitantes. No puedes imaginarte llevar una prótesis con 28 años".

Más allá del césped

A partir de hoy, Ferrer deberá conformarse con mirar el fútbol desde fuera, pero admite que seguirá muy de cerca al Europa: "Intentaré ayudar al grupo de la mejor manera posible desde fuera del campo, porque desde el campo ya no puedo más. No sé si desde otras posiciones pero espero continuar con el fútbol porque es lo que me gusta". Su nueva vida empieza hoy, pero Salva ha estado preparándose para dar este paso desde que se le detectó la enfermedad: "Tengo el título 1 y 2 de entrenador y de director deportivo. Los de entrenador me los saqué el año pasado, el de director mientras hacía el tratamiento y me desplazaba a Madrid para las clases, me obligaba a estar activo."

"Me consuela mucho saber que tengo un futuro en el mundo del fútbol", ha confesado antes de agradecer a todos los clubes en los que jugó, incluido el Anorthosis Famagusta de Chipre por el que jugó cedido en 2023-24 y donde precisamente se le detectó el cáncer.

Nacido en Martorell, se formó en las categorías inferiores del equipo de su ciudad hasta dar el salto al fútbol profesional en el Pobla de Mafumet y más tarde en el Nástic de Tarragona. Su gran fichaje internacional no llegaría hasta 2019, cuando puso camino a la Serie B italiana para competir en el Spezia bajo las órdenes de Vincenzo Italiano.

Su primera temporada se vio afectada por el covid, pero el equipo consiguió el ascenso y empezó a competir contra los mejores: “Todavía tengo la camiseta de Cristiano”, comenta ilusionado Ferrer al recordar su experiencia contra la leyenda del fútbol que por ese entonces militaba para la Juventus. "Le agradezco a los clubes de mi carrera, un camino corto pero bonito, precioso en cada club".