Laporta anuncia que dimitirá y convocará las elecciones el 9 de febrero

Joan Laporta ha indicado este martes desde Albacete que las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se convocarán oficialmente el lunes 9 de febrero y que buena parte de la junta directiva dimitirá ese mismo día para presentarse a la reelección.

Los comicios a la presidencia del Barcelona se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, la primera fecha hábil del calendario según los estatutos de la entidad.

Al frente del club quedará el vicepresidente Rafa Yuste junto a cinco directivos más, un tercio de la actual junta.

"Tal como dicen los estatutos, parte de los miembros de la junta deberemos dimitir para presentarnos a la reelección y eso lo haremos en una junta que se celebrará el próximo lunes día 9", ha explicado Laporta a los medios del club. "Me siento ilusionado y con fuerzas, con ganas de que sea un proceso electoral modélico con una gran participación".

Los acompañantes de Yuste

Laporta tendrá en principio como rivales a Víctor Font, Xavier Vilajoana y Marc Ciria, que impulsan plataformas para frustrar su reelección. "Mi deseo es que los candidatos expongamos nuestras propuestas. Cada uno tendrá su manera de hacerlo, pero que sea dentro de la normalidad y la cordialidad que siempre debe haber entre culés y deseo que haya una alta participación".

En la reunión de la junta del lunes se decidirá qué directivos permanecen con Yuste para dar continuidad al día a día del club. Laporta ha preferido esta fórmula a dejar la entidad en manos de una comisión gestora. "Desde el club, los que se queden, una cosa que decidiremos en la junta del día 9, velarán por el proceso electoral. Deseamos que el día de la votación sea una fiesta".