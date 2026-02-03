ACTUALIDAD AZULGRANA
El Barça presenta su candidatura para acoger en el Camp Nou la final de la Champions de 2029
El FC Barcelona ha presentado su candidatura para que el Camp Nou acoja la final de la Champions de 2029. El club ha comunicado su voluntad de participar en el concurso ante la UEFA y que lo hace en alianza con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. La propuesta está condicionada a la homologación y aprobación por parte de la UEFA y cuenta con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según ha informado la entidad.
"Este proceso se enmarca en una fase preliminar de análisis y valoración. El club y las instituciones implicadas han presentado la documentación inicial requerida con el objetivo de avanzar en el procedimiento y permitir a la UEFA evaluar la idoneidad de la candidatura, de acuerdo a los protocolos establecidos", señala el comunicado.
La formalización de la candidatura definitiva y la entrega del dossier completo, con toda la documentación necesaria para optar a ser sede de la final, está prevista para principios de junio de 2026, añade la nota del club.
¿Sede del Mundial?
El Camp Nou también se postula para acoger la final del Mundial 2030, según reveló este lunes Jaume Collboni. “Barcelona siempre ha tenido una gran ambición de ser sede de grandes deportivos y hace unos días le expresé al presidente de la RFEF que nos haría mucha ilusión y haremos todo lo posible para estar preparados para acoger la final del Mundial en el Camp Nou”, dijo el alcalde, que también tiene el visto bueno del Barça para hacer la petición.
El Estadi está aún en obras y no está previsto que concluyan hasta mínimo finales de 2027. La instalación de la cubierta es la última fase, y la más compleja, de la remodelación integral realizada. Los retrasos han marcado los trabajos de Limak, la constructora turca elegida por la junta de Joan Laporta.
