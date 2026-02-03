Deni Avdija, la primera estrella israelí de la NBA: "Si no eres de Medio Oriente y no entiendes lo que pasó mejor no hables"

Deni Avdija no fue el primer israelí en llegar a la NBA, pero sí es el primero en ser nombrado All-Star. El jugador de los Portland Trail Blazers ya es considerado la mayor leyenda del baloncesto de su país, por el que no ha dudado en defender y expresarse en diversas ocasiones de manera contundente: "Si no eres de Medio Oriente y no entiendes lo que pasó mejor no hables".

Su desarrollo desde que ingresó a la liga estadounidense en 2020 ha alcanzado cuota estelar, y así se lo han reconocido los aficionados con el voto. Más de dos millones en total: (2,202,605), que cuentan para el 50% de la nota final del examen que hasta ahora solo habían superado 17 jugadores en la historia de los Blazers. Es el quinto más votado de todo el Oeste por los fans, noveno por los jugadores y décimo por los analistas que representan el otro 50%.

El alero es el quinto jugador más votado de su conferencia por delante de Victor Wembanyama, Anthony Edwards, LeBron James y Kevin Durant. Todos ellos llevan más victorias esta temporada que Avdija, pero el israelí solo está por detrás de Luka Doncic y Nikola Jokic en estadísticas personales. Es el favorito para llevarse el premio al jugador más mejorado, después de un incremento de casi 10 puntos por partido respecto a la temporada pasada, hasta 25.5.

Su apartado asistente también ha dado un salto sustancial, pasando de 3,9 a 6,7 por partido. Ha tomado las riendas del equipo desde la posición de base a sus más de dos metros de altura, aprovechando la lesión de Damian Lillard, el último Blazer en ser nombrado All-Star que regresó a Portland tras dos años en Milwaukee.

Objeto de críticas

La presente es la segunda temporada de Avdija en la franquicia del estado de Oregon, pues el israelí fue drafteado en 2020 por los Washington Wizards en la novena posición. Cuatro primeros años de evolución fueron suficientes para ganarse una renovación de 55 millones de euros para las próximas 4 temporadas, pero no la continuidad en la capital, y acabó traspasado a cambio de Malcolm Brogdon y varias selecciones para el draft. Aunque su inesperado ascenso sea lo más destacable de su joven carrera, Avdija ha vivido experiencias previas a su popularidad global que le han marcado profundamente, y por el que también ha sido objeto de críticas.

Deni Avdija defiende en un partido entre Maccabi Tel Aviv y Herbalife Gran Canaria de Euroliga, 2019. / JIM HOLLANDER / EFE

Debutó con 16 años en el Maccabi Tel Aviv, fue el más joven de la historia en ganar el MVP de la liga israelí, y lideró a Israel al oro en el Eurobasket Sub-20 de 2018 y 2019, pero no se incorporó al servicio militar obligatorio por su condición de "Atleta Destacado" hasta abril de 2020, que le permitió cumplir con un entrenamiento básico y tareas administrativas mientras se preparaba para el draft.

Consciente de su perfil público, prefiere no hablar de política y mantenerse al margen, pero no puede evitar mostrar la indignación hacia esas personas que le odian por su nacionalidad: "Seré sincero: ¿Qué esperan que haga? Amo mi país; tiene muchas cosas maravillosas. Soy de allí, respeto a mi país y lo apoyo. Soy un israelí orgulloso."

Israel Internacional

No ha tardado en llegar la felicitación de Benjamin Netanyahu por redes sociales, el primer ministro de Israel que ya felicitó a la gran figura deportiva de su país cuando este ganó el segundo título consecutivo del Eurobasket sub-20. Cuando los Wizards seleccionaron a Avdija en el puesto número 9, el pick más alto para un israelí en toda la historia, Netanyahu fue uno de los primeros en reaccionar públicamente: "Deni, todos estamos orgullosos de ti. Has traído un gran honor a Israel", y lo ha vuelto a cumplimentar en ocasión de su último logro: "Cada vez que pisas la pista, nuestro país irradia con orgullo. Para el pueblo de Israel, no eres una estrella cualquiera, ¡eres NUESTRA Estrella de David!".

Avdija representó a la selección de Israel en el último Eurobasket, donde fue eliminado frente a Grecia en octavos de final. Históricamente, el país de Medio Oriente nunca ha sido fábrica de talento NBA, donde solo habían jugado cuatro israelís hasta 2020. Sin embargo, en el último draft de 2025 los Brooklyn Nets seleccionaron a dos: Ben Saraf y Danny Wolf.

Noticias relacionadas

Antes de Avdija, el jugador israelí más conocido de la NBA era Omri Casspi, un veterano que jugó 588 partidos en 10 años para siete equipos diferentes. El nuevo All-Star de los Blazers aspira a superar la marca de su compatriota en los próximos años, con 403 partidos a sus espaldas y un futuro de garantías en Estados Unidos.