La contracrónica del Albacete-Barça: Araujo vuelve a reír

Medio equipo cambio Flick del que alineó ante el Elche y, sin embargo, no era el Barça un once de suplentes en Albacete. Acudían los azulgranas avisados al foso donde quedó enterrado el Madrid. Alguno había (João Cancelo, Marc Bernal, Marcus Rashford), pero ninguno de los ocho restantes es un integrante habitual del banquillo. Robert Lewandowski es el que más se sienta, y nadie lo diría.

Ronald Araujo llevaba dos meses y nueve días sin aparecer en el once titular. Desde la recordada noche frente al Chelsea por la tarjeta roja (después de dos amarillas) que vio en el primer tiempo. Dejó al equipo con diez, y la contundente derrota aumentó la dimensión de su expulsión. Se marchó de Stamford Bridge con 1-0 y la derrota se elevó al 3-0.

El guardameta del Albacete, Lizoain, intenta detener el cabezazo de Ronald Araujo sin evitar que el balón llegue a la red. / Ismael Herrero / EFE

La segunda vez

Antes de leer las críticas por la imprudencia de cometer dos faltas alevosas en 12 minutos, Araujo ya se sentía mal. Era consciente de su error y de la reincidencia. Frente al Paris Saint Germain en los cuartos de final de la campaña 2023-24, fue expulsado en el minuto 29. El Barça había ganado en la ida por 2-3 y sucumbió en la vuelta, en Montjuïc, por 1-4.

Araujo desapareció al regreso de Londres. Necesitaba tomarse unos días para digerir el disgusto. Regresó a la cotidianeidad tras las vacaciones navideñas. Cuatro ratos había jugado Araujo en enero. Flick le devolvió a la titularidad en Albacete. Le devolvió el brazalete. Le devolvió la sonrisa.

Lamine Yamal celebra su gol, el 0-1 ante el Albacete. / Dani Barbeito / SPO

El abrazo con Flick

Feliz saltó al campo Araujo, quizá receloso también al revivir la noche de Londres. Y feliz se marchó del campo Araujo, que no solo cuajó un gran partido defensivo, que es lo que se le demanda, sino que marcó el gol que apuntalaba la clasificación. Marcó Lamine Yamal, titularísimo como Eric, otro que no descansa, por cuarto partido consecutivo. Y luego marcó Araujo de cabeza, en un córner lanzado por Rashford.

Con la sonrisa en la boca se dirigió el central charrúa hacia el banquillo que suele ocupar para abrazarse a Flick en una señal de agradecimiento por la paciencia que ha tenido con él, por la tranquilidad que le ha transmitido.

“Hay que ir paso a paso, ese gol es muy importante para él y para el equipo. Nosotros le hemos ayudado, tendrá más confianza y creerá más en él mismo. Le hemos apoyado siempre, lo hemos cuidado siempre", comentó Flck del retorno de Araujo. El defensa no pudo terminar el partido. "Ha acabado agotado”, aclaró el técnico sobre su sustitución.

Araujo acude a abrazarse a Flick tras marcar el 0-2. / Dani Barbeito / SPO

"Como un padre"

"Hansi es casi como un padre. Todos los jugadores estamos muy felices con él; todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe cuidar la situación de cada uno. Conmigo se ha portado espectacular", dijo Araujo a pie de campo, explicó antes de despedirse del micrófono y la cámara de TV3 mandando "un beso grande a mi mujer, que la amo mucho". Seguramente, quien más le habrá ayudado en los malos momentos vividos.

El tercer gol de la temporada que marcaba. Igual que el primero que anotó en Oviedo: un cabezazo tras un córner servido por Rashford. El segundo fue el más valioso: dio la victoria ante el Girona el día que acabó jugando de delantero centro. Su oficio futbolístico cuando era un niño.