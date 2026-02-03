El camión, el Citroën Xsara y el sueño de Medina en el Albacete: "Saldremos a ganar"

"Contra el Madrid ya se pudo. ¿Por qué no se va a poder otra vez? Saldremos con la ambición de que siempre hay alguna posibilidad de ganar, aunque sea un 0,1%. ¿Por qué no intentarlo?", afirma Agus Medina (Barberà del Vallès, 1994) a las puertas de recibir al Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey, en un Carlos Belmonte lleno hasta la bandera y feliz de volver a vivir noches como las de hace dos o tres décadas. El Albacete ya ha eliminado al Celta de Vigo (2-2, 3-0) y al Real Madrid (3-2) y la utopía de la Copa incluso ha dado alas para soñar con el playoff de ascenso, con tres victorias seguidas contra el Cádiz, el Valladolid y el Zaragoza. "Fue increíble, algo único", señala sobre la histórica proeza contra el Madrid el jugador con más minutos del Albacete.

Los primeros kilómetros del camino, hijo de camionero, ya quedan lejos, con el Barberà y el Jàbac. Fichó por el Valencia de cadete, con 14 años. Se fue solo: "Fue una experiencia bonita, pero también dura porque salir de casa tan pequeño fue jodido". Se instaló en la residencia ché, compañero de habitación de José Luis Gayá. "Los primeros días parece como cuando vas de colonias. Está de puta madre. Pero a las dos o tres semanas ya te das cuenta de que es todos los días lo mismo, rutina, rutina y rutina, ir al colegio, ir a entrenar, ir a dormir, y empieza a ser un poco más duro. Era jodido", asegura. Cada noche llamaba a casa. Cada noche la añoranza. Solo podía ver a sus padres cada dos fines de semana: "Estabas dos semanas esperando que llegase ese día, pero solo duraba 24 horas y ya te tenías que esperar otra vez dos semanas para volverlos a ver". Los domingo al mediodía aquel Citroën Xsara Picasso gris subía la rampa de salida la residencia y se perdía por el horizonte: "Esa rampa y ese coche los tengo grabados en la cabeza". Cuando volvía a Barberà sus amigos le decían qué guapo tiene que estar.

En 2013 acabó contrato y pasó de disfrutar la División de Honor y la Copa del Rey juveniles a encontrar asilo en el filial del Sabadell, en Primera Catalana: "Era volver a jugar otra vez en campos de césped artificial. 'Joder, todo lo que he sacrificado para volver otra vez aquí'". Cobraba el paro que había acumulado en sus tres años de juvenil. La temporada siguiente disputó siete partidos con el primer equipo del Sabadell en Segunda y luego jugó en Segunda B con el filial del Celta y el Cornellà. En 2019 se fue a la segunda división inglesa en el marco de un acuerdo de colaboración entre el Cornellà y el Birmingham: "Fue una hostia de realidad de otro fútbol, de otra cultura, de otra vida completamente diferente a la que estamos acostumbrados. No se parece en nada". Solo duró medio año, solo jugó un minuto en la Championship y 90 en la Copa de la Liga, pero se llevó "una experiencia única", más en lo humano que en lo futbolístico, y coincidió con Jude Bellingham. Era un "niño" de 16 años, pero ya destacaba por su físico y su potencia y por su técnica: "Estaba más fino porque era más pequeño, pero costaba mucho robarle el balón porque tenía mucha fuerza. Ese año la rompió y luego se fue al Borussia", añade Medina. Él en invierno volvió al Cornellà.

Vinicius, el día en que el Albacete eliminó al Real Madrid en la Copa en el Carlos Belmonte. / Manu / Efe

En la Copa 2020-2021 ya se cruzó con el Barça en la Copa, tras eliminar al Atlético de Madrid: "Estuvimos cerca, pero perdimos en la prórroga". El Barça ganó con goles de Ousmane Dembélé y Martin Braithwaite. En ese Cornellà también estaba Gerard Martín: "Era muy disciplinado, muy recto. Si el entrenador nos hubiera dicho que había que saltar de un puente habría sido el primero. Al final le ha dado sus frutos hacer bien lo que le decían una y otra vez, una y otra vez, la estabilidad de tener siempre buena nota. Era un chaval de lo más sencillo, humilde".

Admite que de pequeño era del Barça, pero que con los años el futbolista pasa a ser del equipo que le da de comer, alegrías y tristezas. Suma 173 partidos en Segunda B y 174 en Segunda entre el Sabadell, la Ponferradina (2021-2023) y el Albacete, su hogar desde 2023. La ciudad donde nació su hija hace diez meses y la ciudad donde vivió uno de los días más especiales de su carrera: la eliminatoria contra el Madrid. Reconoce que cuando vieron la convocatoria de Álvaro Arbeloa, sin piezas como Thibaut Courtois o Jude Bellingham, acabaron de creerse sus opciones.

El Albacete se adelantó en el 43', pero Mastantuono empató en el 46'. Volvió a adelantarse en el 83', pero Gonzalo empató en el 91'. "Fue un palo tremendo porque ya ves que lo tienes y se te escapa en un balón parado en el último suspiro", admite. En la última jugada el Albacete recuperó el balón y salió al contraataque: Medina corrió y corrió esperando un pase hasta llegar al área pequeña y desde ahí, testimonio de lujo, en fuera de juego, vio cómo Jefté Betancor dibujaba una vaselina imparable para Andriy Lunin e inolvidable para el Carlos Belmonte. "Eso ya fue el éxtasis", dice.

"No nos lo creíamos. Era increíble. A algún jugador incluso se le salían las lágrimas. Era un felicidad pura", acentúa. "Es algo histórico que pasará el tiempo y se seguirá recordando. Será una de las victorias que me llevaré para siempre", añade. "Han pasado tres semanas y seguimos en una burbuja. Ese partido te cambia. La gente es mucho más feliz ahora", concluye. Su padre, Agustín, como él, aparcó el camión para estar en el campo. Al regresar a casa vieron juntos el partido repetido y a la mañana siguiente bajaron a desayunar y de camino pararon a comprar dos o tres periódicos.