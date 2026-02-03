El Barça reacciona tarde y cae ante Jasikevicius en el Palau (78-82)

Tenía el Barça una ocasión formidable para romper su mala racha de tres derrotas consecutivas y salir de la espiral negativa en la que se encontraba en las últimas citas. Ocurrió, sin embargo, lo contrario. Es cierto que la entidad del rival, el vigente campeón de Europa y actual líder de la Euroliga, suponía un arma de doble filo, ideal para recuperarse a lo grande, pero también para hundirse más. El Fenerbahce de Sarunas Jasikevicius, el exjugador y extécnico del Barça, asaltó el Palau (78-82) y doblegó al bloque de Xavi Pascual, que acarició el milagro con una reacción que llegó demasiado tarde.

Xavi Pascual, durante el partido de este martes ante Fenerbahce. / Alejandro García / EFE

La primera canasta, anotada por Vesely a los 47 segundos en su partido número 400 de la Euroliga, fue la única ventaja local. A partir de ahí, la debacle exprés. El cuadro turco ya dominaba 2-9 en el minuto 4 antes del primer tiempo muerto de Pascual. Los azulgranas fallaron sus siete primeros triples con mención especial para Clyburn, negado en todo el choque. El alero americano acabó con 4 puntos y 1/9 desde la larga distancia.

Sin defensa

Cerró el primer cuarto el Fenerbahce con un 14-29 a su favor que dejaba en cuestión esa virtud que siempre se ha destacado de los equipos de Pascual. La defensa brilló por su ausencia y solo el orgullo de Kevin Punter, que acabó con 24 puntos, evitó una catástrofe mayor. El escolta anotó siete puntos consecutivos, pero el Barça siguió dando facilidades y se marchó al descanso a 12 puntos de su rival (41-53).

Liderado por Biberovic (19 puntos) y Baldwin (16), el cuadro otomano se mantuvo firme tras el ecuador y golpeó sin compasión a un Barça que echaba de menos a referentes como Shengelia (3 puntos y ni un solo rebote). La herida se agravó al final del tercer cuarto (56-73), cuando la paliza adquiría dimensiones preocupantes.

Tensión final

Pero el Palau apretó y la remontada estuvo cerca. Parra y Brizuela se conectaron y ayudaron a Punter. El Barça, que llegó a perder de 20, se situó a solo cinco puntos (73-78, m. 36).

Jasikevicius protesta en el encuentro de este martes en el Palau. / Alejandro García / EFE

La tensión se apoderó del duelo tras una revisión protestada por Jasikevicius que mantuvo el partido parado durante tres minutos. Dos tiros libres errados por Punter a 53 segundos del cierre y un rebote final perdonado por Vesely acabaron de hundir a los azulgranas, que no pudieron culminar su meritoria reacción.