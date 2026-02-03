El Barça gastó 4 millones de euros en camisetas oficiales de marca propia nunca usadas

El FC Barcelona dilapidó alrededor de cuatro millones de euros en la confección de unas 300.000 camisetas oficiales que nunca fueron usadas y que permanecen almacenadas en una nave industrial de la provincia de Barcelona, según ha dado a conocer el diario a El País.

El encargo de la producción de ropa oficial se realizó en plenas negociaciones con Nike para la renovación del contrato de patrocinio. Estas conversaciones no acababan de fructificar y entonces el club, por miedo a quedarse sin indumentaria, procedió a crear la equipación completa de todas las secciones deportivas y miles de camisetas del primer equipo de fútbol. Esta equipación era de marca propia, una de las opciones que valoró en su día la junta de Joan Laporta como alternativas a las grandes marcas deportivas.

Finalmente, la entidad azulgrana y Nike, unidos desde 1998, alcanzaron un acuerdo en noviembre de 2024 después de unas largas negociaciones. La multinacional estadounidense aceptó abonar unos 1.700 millones de euros hasta el año 2038. En el pacto se introdujo una polémica y elevada comisión para el representante de futbolistas, Darren Dein, como reconoció la directiva en una asamblea de compromisarios.

El Barça consideraba que el contrato se había quedado desfasado, pero Nike tenía la sartén por el mango, pues le avalaba un contrato en vigor, hasta 2028. La posibilidad de no alcanzarse un acuerdo llevó al club a explorar otras opciones, como Puma y como la marca propia.

Las camisetas del club de fútbol llevan el único sello de Bihub Tech, correspondiente a la firma Barça Innovation Hub, sociedad que el club puso en marcha en marzo de 2017. Y en el caso de las de fútbol, el precio de venta que figura en la etiqueta es de 89 euros.

Josep Maria Meseguer, responsable de Barça Licensing and Merchandising (BLM), una filial del club creada en 2018 para gestionar la venta en tiendas y por internet, confirma la operación a El País. “Necesitábamos un plan b por si no había acuerdo para poder empezar la temporada con normalidad. Había que dar cobertura no solo al fútbol, también a baloncesto, vóley, rugby, hockey… Y todo eso tenía un plus de complicación”.

Las prendas permanecen conservadas en una nave industrial de Barcelona y no hay planes de darles ninguna salida. Necesitaría de la aprobación de Nike.

Cuando el pacto con Nike se sometió a la aprobación de la Asamblea de Compromisarios, en diciembre de 2024, Joan Laporta y Ferran Olivé, el tesorero del club, justificaron la comisión a Darren Dein, de unos 50 millones aproximadamente, quien ya había participado en el acuerdo con Spotify.

“Gracias al mediador hemos conseguido desentrañar el conflicto; consiguió que ambas partes llegaran a un acuerdo”, aseguró entonces Olivé. Laporta defendió igualmente el “gran trabajo” de Dein, porque “resolvió determinadas situaciones”.

El verdadero papel de Dein en desencallar la situación ha sido sujeto a mil dudas sobre su verdadero papel y a mucha controversia por la abultada comisión desde que se diera a conocer.