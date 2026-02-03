El Ayuntamiento aprueba presentar la candidatura del Camp Nou para la final de la Champions de 2029

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado presentar la candidatura de la capital catalana como ciudad anfitriona, junto al FC Barcelona, para albergar la final de la UEFA Champions League de 2029. Además, el consistorio ha aceptado el Host City Agreement (acuerdo de ciudad anfitriona), un documento que formaliza la predisposición de Barcelona a acoger el evento. Ambos trámites son requisitos establecidos por la UEFA en caso de que el Spotify Camp Nou resulte elegido como sede de la final de la máxima competición europea.

El concejal de Deportes, David Escudé, subraya: “Barcelona siempre está abierta a la celebración de grandes eventos deportivos”. Y trasladó el respaldo institucional a la candidatura del club para que el Camp Nou acoja la final. En este sentido, recordó que la ciudad, asimismo, trabaja para “organizar el mejor Grand Départ del Tour de Francia de la historia” el próximo verano, además de aspirar también a ser sede de la final del Mundial de fútbol masculino de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. Escudé remarcó la apuesta municipal “tanto por el deporte de base como por el de élite” para situar Barcelona como “ciudad referente deportiva en el ámbito mundial”.

Por su parte, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, consideró que albergar la final reforzaría “Barcelona y Catalunya como destinos de referencia en la organización de eventos deportivos relevantes de carácter mundial”. Álvarez defendió que el Govern apuesta por atraer competiciones “sostenibles y con impacto social y económico” en todo el territorio catalán y situó la candidatura azulgrana en esa estrategia de promover un turismo deportivo “de calidad”.

Competencia con Wembley

La UEFA confirmó el pasado mes de octubre que el Spotify Camp Nou había presentado candidatura para la final de 2029 y que competirá con Wembley (Londres). El Comité Ejecutivo del organismo anunciará la sede elegida el próximo mes de septiembre. La final de la Champions masculina se disputa habitualmente en estadios con una capacidad mínima de 65.000 espectadores y, en las últimas cuatro temporadas, solo se han escogido recintos con más de 70.000 asientos.

Noticias relacionadas

Si el Camp Nou es finalmente elegido, Barcelona acogería una final de la Liga de Campeones masculina por tercera vez, más de dos décadas después de la última. El estadio barcelonista ya fue escenario en 1989, con triunfo del AC Milan ante el Steaua de Bucarest (4-0), y en 1999, cuando el Manchester United venció al Bayern de Múnich (2-1).