La alineación del Barça en Albacete: Araujo vuelve a ser titular

Medio equipo cambia Hansi Flick en la Copa para enfrentarse al Albacete. Y, sin embargo, se verá un Barça con muchísimos titulares. La mayor novedad es el regreso de Ronald Araujo a la titularidad. La primera vez en 16 partidos, desde el recordado encuentro frente al Chelsea en el que fue expulsado y tuvo que retirarse por un tiempo.

Flick recompone la defensa. La línea registra tres relevos. Sólo permanece en ella Eric Garcia, que es el futbolista con más presencias y minutos acumulados. Koundé, Cubarsí y Balde se sentarán en el banquillo. Araujo lucirá el brazalete de capitán y hará pareja con Eric en el centro. Un par de veces han coincidido; ante el Elche en Montjuïc (3-1) y en Brujas (3-3). João Cancelo jugará de lateral derecho y Gerard Martín vuelve al lateral izquierdo, donde ha jugado esporádicamente.

Marc Bernal, durante el triunfo del Barça frente al Copenhague. / JORDI COTRINA

La esperada titularidad de Marc Bernal por fin ha llegado. Flick suele colocarle en el once inicial en la Copa. De Jong y Olmo le acompañarán por los carriles. Bernal entra por Fermín respecto a la alineación ante el Elche.

Delante no hay misterios: la baja de Raphinha la cubre Marcus Rashford, mientras que Robert Lewandowski releva a Ferran Torres.

Noticias relacionadas

La formación inicial, en resumen, es la siguiente: Joan Garcia; Cancelo, Araujo, Eric, Gerard Martín: De Jong, Bernal, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.