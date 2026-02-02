¿Cuándo es y dónde ver la Super Bowl LX 2026? Hora y canal del New England Patriots - Seattle Seahawks

El evento más esperado del año por los aficionados del fútbol americano ya está aquí. Seattle Seahawks y New England Patriots jugarán por llevarse el trofeo Vince Lombardi en la Super Bowl LX, la sexagésima edición de la competición norteamericana. Ambos equipos llegan a la final de la NFL después de firmar una temporada regular con el mismo balance de 14-3 en temporada regular, para lo que será una revancha de 2015. Los Patriots buscan su séptimo título para convertirse en la franquicia más ganadora de la historia, mientras que los Seahawks quieren vengar aquella famosa intercepción de hace 11 años en la línea de gol y ganar su segundo anillo.

Tom Brady de New England Patriots lanza un pase contra Seattle Seahawks durante la Super Bowl XLIX de 2015. / JAMIE SQUIRE / AFP

Esta Super Bowl LX será la reedición de 2015, cuando Tom Brady puso fin a una "sequía" personal de 10 años y dos finales perdidas contra los Giants. Supuso su cuarto anillo de los siete que ha conquistado en su carrera, el jugador que ha ganado más en toda la historia con diferencia: él solo tiene más que cualquier otra franquicia. En su precedente más reciente, el 15 de septiembre de 2024, los Seahawks derrotaron en la prórroga a los Patriots 23-20. Seattle ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, aunque la única victoria de los Patriots en ese lapso fue la del Super Bowl XLIX.

Entretiempo entretenido

Además de los jugadores, también habrá otros protagonistas que ocupen el terreno de juego. Como ya es tradición cada año, se celebra el Halftime Show durante la media parte, un espectáculo que reúne a los artistas invitados para ofrecer más diversión todavía a los 68.500 espectadores que acoge el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Se trata de un concierto en directo que suele durar entre 12 y 15 minutos, un despliegue técnico impresionante que requiere un montaje exprés del escenario sobre el césped. Si el partido fluye con normalidad, el medio tiempo debería empezar alrededor de las 02:00 h (España). El encargado de liderar el entretenimiento en el entretiempo será Bad Bunny por primera vez en su carrera, aunque ya estuvo como invitado de Shakira en 2020.

Cuándo y dónde ver la final

La fecha de la gran final entre Seahawks y Patriots está definida para la noche del domingo 8 al lunes 9 de febrero, pues el saque inicial del partido está programado para las 00:30h (España). El evento se podrá ver en exclusiva a través de DAZN, que ha adquirido los derechos de la NFL e incluye la Super Bowl además de 5 partidos semanales de temporada regular y cada encuentro de playoffs. La plataforma de 'streaming' ofrece la retransmisión original americana además de la española, así como un programa previo al partido desde las 19.00 h. como cada domingo.