¿Tiempo añadido?, no, hasta que gane el Real Madrid

Situémonos en la sala de prensa del majestuoso y sospechoso Santiago Bernabéu. Pensemos que, de nuevo, el Real Madrid del salvador e improvisado Álvaro Arbeloa ha jugado y ganado (2-1) al Rayo Vallecano, mientras los madridistas de corazón, no estoy hablando de los ‘florentinistas’, no han cesado de pitar a su equipo por su ridículo en Lisboa. Los merengues están tan cabreados que llegaron, incluso, a pitar a Bellingham cuando se lesionó de verdad y muchos creían que hacía cuento.

Si ya se han situado en ese escenario y no son ni madridistas ni 'florentinistas', añadan que el conjunto blanco ganó, en el minuto 100, un partido en el que tuvo a favor al colegiado Isidro Díaz, que maltrató con dos rojas al Rayo (Pathé Ciss y Pep Chavarría), seis amarillas y un penalti, no discutible ¡inexistente!, además de nueve minutos de añadido, que se alargaron hasta el 100, momento en que Mbappé marcó su penalti nº 12 de la temporada, cifra que solo había logrado CR7 en 2015.

Listos. Y, en ese instante, más o menos, entra Arbeloa en la sala de prensa y le preguntan: “Solo lleva seis partidos, pero ¿cuánto cerca está el equipo de lo que usted quiere!” Y Arbeloa se quedó más ancho que alto no considerándose ‘Gandalf’, el personaje del ‘Señor de los Anillos’. Que lo sepan, 'Gandalf' fue uno de los cinco Istari enviados a la Tierra Media por los Valar en la Tercera Edad. En Valinor era conocido como Olórin. 'Gandalf' contribuyó decisivamente a la caída de Sauron, sobre todo ayudando y guiando a los demás y también transmitiendo su sabiduría en momentos cruciales.

Si algo es evidente es que Álvaro Arbeloa, de momento, no es uno de los genios del 'Señor de los anillos' y eso quedó demostrado ayer, en el Santiago Bernabéu, cuando necesitó de nueve minutos de añadidos (o más) para ganar con otro 'penaltito'.

No sé yo, desde luego, si Arbeloa está consiguiendo transmitir su sabiduría a los futbolistas. Lo que sí sé es que el Real Madrid sigue en el mismo sitio de siempre, ganando los partidos de forma milagrosa (o injusta, engañosa), contando con arbitrajes que le permiten hasta tres ‘piscinazos’ de Mbappé ¡menudo partidito el del goleador!, argucia que no solo protagonizó el francés, sino varios de sus colegas y el tal Usidro Díaz, árbitro castellano, no castigó con amarilla ninguna de las escenas del vodevil.

Cuándo las emisoras se preguntaban cuánto tiempo añadido iba a conceder el colegiado, muchos bromearon proponiendo ¡hasta cinco minutos! Pues no, concedió ¡nueve! A eso, no se le llama tiempo añadido, prórroga o descuento. Simple y llanamente, se conoce como “hasta que el Madrid marque, hasta que gane el Madrid”, que es lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu. Y ahí siguen enganchados al Barça, a base de ‘penaltitos’. Ellos también tienen su propio ‘caso Negreira’ moderno.

Vinícius Jr se enfrenta a varios jugadores del Rayo. / Ballesteros / EFE

Pero, como dijo el rayista Pep Chavarría, “este equipo merece respeto. Seguiremos luchando contra todo y contra todos (¡mira, como Joan Laporta!). Dios es justo y lo ve todo. Fe”. Lo ve todo, pero Dios no arbitra, aunque puede que también tenga la tentación de ser blanco, su color ¿no? Una cosa sí parece clara: lo del Real Madrid es un milagro diario. Hasta que deje de serlo.

¡Ah!, me olvidaba, si aquella, la de 'Gandalf’, fue la respuesta a la primera pregunta a Arbeloa, no se pierdan la respuesta a la última cuestión en la misma conferencia de prensa. “Usted ya sabe que, en el Real Madrid, más que jugar bien, lo único que importa es ganar”. Y ya casi levantándose de la silla, el ‘míster’ contestó: “Tenéis la suerte de tener un entrenador enfrente al que no le tenéis que explicarle lo que es el Real Madrid”.

Noticias relacionadas

No es ‘Gandalf’, desde luego, pues milagros está haciendo pocos, ninguno, pero conoce como nadie el Real Madrid, el club al que siempre se le concede el tiempo necesario para ganar.