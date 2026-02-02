Ter Stegen se lesiona, podría pasar por el quirófano y ser devuelto al Barça

Marc-André Ter Stegen no deja de acumular desgracias. En el partido ante el Oviedo se produjo una lesión en los isquiotibiales que podría llevarle de nuevo al quirófano. Después de las primeras exploraciones se ha visto que el portero alemán sufre una lesión muscular importante que podría provocar, según ha avanzado la cadena SER, que la cesión del FC Barcelona al Girona podría cancelarse en el último día del mercado de fichajes.

La decisión sobre su retorno al Barça debe tomarse de inmediato, ya que el Girona tiene ante sí la tesitura de si reforzar la portería ante la baja inesperada de cara a la segunda vuelta de la temporada. Es toda una desgracia sobre todo para el propio Ter Stegen, que solo ha podido disputar dos encuentros con el club rojiblanco.

Cesión de seis meses

Ter Stegen decidió salir del club azulgrana después de diez años para una cesión de seis meses, recuperar la forma y poder optar a la titularidad con la selección alemana en el próximo Mundial. El Barça se hizo cargo de la mayor parte de la alta ficha. El Girona aportó apenas medio millón. Era una solución que convenía a todas las partes. Pero todo ello se ha ido al traste con esta lesión que tiene pinta de grave.

El alemán se estrenó con éxito ante el Getafe, que acabó con empate a uno gracias a una intervención suya en la última jugada que evitó la derrota. Su segundo encuentro fue el sábado ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, que es cuando sufrió la lesión. El resultado final fue 1-0, con un gol en contra en el que no pudo hacer nada.

El jugador, de 33 años, ha sufrido recientemente varias lesiones graves, en la espalda y en la rodilla principalmente. La dolencia en los isquiotibiales es nueva.