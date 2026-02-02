Los 'seis magníficos' de Flick: el gol se democratiza en el Barça

No existe un equipo igual en Europa. No hay ningún entrenador que haya construido en las cinco grandes Ligas del Viejo Continente una obra ofensiva tan coral, convertido el Barça en una cooperativa del gol donde trabajan hasta seis jugadores -los 'seis magníficos de Hansi'- alcanzando el doble dígito. Ferran Torres, con 16 tantos, Lamine Yamal, con 13, Raphinha, también con 13, Lewandowski, con 12, Fermín, con 10, y Rashford, también con 10, acreditan que ese oficio, el de goleador, se ha democratizado de una manera inusual en cualquier otro club.

Los seis magníficos de Flick

Es una tormenta la creación de oportunidades, aunque la puntería ande un poco más desviada. Necesitó, por ejemplo, 30 remates en el Martínez Valero para anotar los tres tantos que le mantienen líder, además de que amplían y alargan un excelente momento de forma del Barça.

Suma ya 15 tantos en los 16 últimos encuentros, solo interrumpida por la caída en Anoeta ante la Real Sociedad. Y disfruta Flick de seis jugadores con una cuota de gol que supera los 10, algo que ni imaginan los demás. El máximo perseguidor en esta singular clasificación solo dispone de tres futbolistas.

Lamine Yamal, Dani Olmo y Fermín felicitan a Ferran Torres tras anotar su gol ante el Elche en el Martínez Valero. / Afp / José Jordan

Ferran Torres, el 'Pichichi'

Ya ha dejado de ser suplente. Ha pasado en muchos encuentros a Lewandowski, instalado en su condición de 'nueve' titular. Las cifras así lo acreditan, con sus 16 goles conseguidos (12 en Liga) que le ponen como el líder de los seis jugadores que más festejan. Y eso que la madera le frustró de aumentar esa cuota con un doble remate increíble. Primero lo escupió el larguero de la portería de Iñaki Peña y después el poste izquierdo.

Va Ferran camino -quedan cinco meses de competición- de batir al mejor Ferran nunca visto, algo que también ocurrió con Flick. Fue en la pasada temporada cuando logró 19 tantos en 45 encuentros. Ahora, todo es mucho más contundente porque suma 16 en 29 encuentros.

Lamine Yamal se escapa del defensa John Donald, su marcador, durante el Elche-Barça. / Pablo Miranzo / EFE

Lamine iguala a Lamine

"A veces nos olvidamos que tiene 18 años. Está haciendo una temporada increíble", contó Balde, uno de los mejores amigos de Lamine Yamal. Y esta reflexión no nacía de esa profunda relación que mantienen ambos jóvenes sino fundamentada por lo que se ve en el campo.

Es ya Lamine Yamal el segundo máximo realizador del equipo, con 13 goles, incluido el 0-1 con el que se abrió el triunfo del Barça en Elche. Pero no hay nadie que tenga tanto impacto como la estrella. Son 13 goles y 13 asistencias, o sea ha participado en 26 acciones que han terminado felizmente para el Barça. La pubalgia, que le hizo perderse cinco partidos al inicio de temporada, ha quedado definitivamente enterrada.

Traspasado el ecuador de la Liga, Lamine ya ha igualado el registro que anotó en la pasada temporada cuando marcó nueve goles en 35 partidos. Ahora, son también nueve, pero en 18. Ese es el verdadero cambio porque, además, ha introducido matices de madurez y plenitud a su fútbol mágico.

Raphinha, durante el Elche-Barça en el Martínez Valero / Afp

Raphinha empieza a volver

Apenas jugó 45 minutos, preocupado como anda Flick en cuidar y mimar las piernas y el espíritu de Raphinha. Pero el capitán aún tuvo tiempo para disparar dos veces al marco de Iñaki Peña, aunque sin el acierto que acostumbra. No está el brasileño en ese nivel de eficacia del curso pasado, castigado por esa lesión muscular que le tuvo de baja dos meses.

De ahí que Flick no quiera precipitarse con Raphinha, a quien le había destinado una hora de juego en el Martínez Valero. Pero al ver cómo se encontraba decidió dejarlo en el banquillo en la segunda mitad. Hasta nueve partidos se ha perdido el capitán por lesión. Pero su producción ofensiva -13 goles y cinco asistencias- le mantienen en el podio de los 'seis magníficos' de Hansi.

Lewandowski evita la salida del portero del Copenhague. / Jordi Cotrina

Lewandowski, el suplente

Ha descendido al cuarto puesto perdiendo su lugar en la cima. Suma 12 goles en una temporada, la cuarta y, tal vez la última, en el Barça en que su rol ha cambiado de manera notable. Ya no es intocable para Flick, quien lo reserva para los partidos grandes -jugó, por ejemplo, la final de la Supercopa de España-, pero su influencia ha ido descendiendo.

En los 12 últimos encuentros, solo ha salido de inicio en cuatro y en dos era por la lesión de Ferran Torres, lo que prueba, y ya de forma definitiva, el cambio de guardia en el eje del ataque. Mientras Deco explora el mercado para fichar a un 'nueve' el próximo verano, el polaco asume sin queja alguna su nueva y extraña condición, consciente de que la edad (cumplirá 38 años en agosto) le va acercando a su final en el Barça.

Marcus Rashford dispara fuera en su prime remate tras aparecer en la segunda mitad. / JOSE JORDAN / AFP

Rahsford eleva el nivel

No es titular en la banda izquierda, aunque ocupó con acierto la ausencia de Raphinha. Ni tampoco en el centro de la delantera. Es, sin embargo, Rashford un valioso suplente que le proporciona registros nuevos a Flick. Sus cifras (10 goles y 12 asistencias) le han transformado en la quinta pieza del ataque de Flick aprovechando su capacidad para armar la pierna.

Llega y dispara. En 45 minutos ante el Elche, y saliendo desde el banquillo, falló una gran ocasión y anotó el 1-3 definitivo para tranquilidad azulgrana -era el disparo 27 en ese momento- acreditando que la cesión del inglés ha sido un buen negocio.

Vino el inglés para jugar los minutos de Pau Víctor y Ansu la pasada temporada. Y para elevar el nivel. Misión cumplida en ambos casos. Rashford alcanza el doble dígito (son 10 tantos), mientras Pau Víctor logró dos como azulgrana y Ansu Fati, que suma ocho en su exilio con el Mónaco, no anotó ninguno con Flick el curso pasado.

Dani Olmo, Raphinha y Fermín celebran el 3 1. / Jordi Cotrina

Fermín, con alma y cifras de delantero

Es un centrocampista, pero tiene alma de delantero. Y pisa el área con tanta frecuencia que ejerce de tal, camuflado como llega desde atrás, capaz de presentarse solo ante cualquier portero. En el Martínez Valero acabó frustrado, como él mismo reconoció después, porque Lamine Yamal, con dos grandes pases, lo dejó solo ante Iñaki Peña y él, fiable como suele ser, extravió su disparo.

Hasta cinco remates firmó el joven andaluz, a quien el Barça acaba de renovar hasta 2031, en 65 minutos. Y no encontró el gol, algo realmente extraño para Fermín, que lleva ya 10 tantos rubricando su mejor temporada.

Descubierto y avalado por Xavi, que lo rescató de su cesión al Linares en Primera RFEF, ha sido, sin embargo, Flick quien le ha encontrado el lugar ideal. Juega de centrocampista, pero tiene cifras de delantero, ubicado ya definitivamente como uno de 'los seis magníficos' de Hansi.