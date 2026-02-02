La multipropiedad en el futbol femenino llegará pronto a Liga F: Michele Kang acelera la compra de un club

La Liga F tiene varios frentes abiertos. Además de la necesidad plausible de seguir mejorando el producto (y más viendo el crecimiento de otras ligas como la inglesa o la norteamericana), el modelo y la competitividad es el gran núcleo de conflicto. Para poder competirle al Barça, los clubes deben ponerse las pilas. Y, por ello, están llegando a la liga española nuevas formas de negocio ya más instauradas en otros países. Los clubes multipropiedad son un fenómeno que, mientras en Inglaterra o Francia están asentados, aún no ha llegado a España. Todavía. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Michele Kang, la propietaria del Olympique de Lyon y el Washington Spirit, entre otros, está intensificando las negociaciones para hacerse con un club en España y podría cerrarse en las próximas semanas.

Esto viene de largo. La empresaria estadounidense de origen surcoreano es una de las máximas inversoras del fútbol femenino a nivel mundial. Su carrera comenzó en la tecnología y la salud, donde amasó una fortuna estimada en más de 1.600 millones de dólares. Con ese dinero, decidió ser diferencial y, tras el Mundial de 2019 en Francia, impulsó un cambio en el paradigma del fútbol femenino.

En 2022, Kang se convirtió en la primera mujer de asiática en ser propietaria de un equipo de la National Women’s Soccer League: las campeonas de la liga de 2021, el Washington Spirit. En mayo de 2023, Kang firmó un acuerdo con el OL Groupe y fundó Kynisca Sports International, la primera organización multiclub a nivel mundial dedicada exclusivamente al fútbol femenino. Se convirtió en la propietaria mayoritaria y directora ejecutiva de la empresa recién formada, convirtiéndola en la primera organización multiequipos de fútbol propiedad y liderada por mujeres.

En diciembre de 2023, Kang amplió aún más su impacto al adquirir el London City Lionesses, el único club de fútbol femenino totalmente independiente entre las dos principales ligas profesionales femeninas de Inglaterra. Tan solo le quedan dos ligas en las que aterrizar y en ambas está dando pasos firmes para aposentarse. En Italia las negociaciones van por buen camino, así como en España, donde estas próximas semanas podría cerrarse la compra de un club.

Talento en los despachos y en el campo

Kang vive rodeada de talento. Y si en el panorama del fútbol femenino alguien destaca, es diferencial; ella quiere incorporarlo al equipo. Así lo hizo con Markel Zubizarreta. Fichó al que fuera el arquitecto del Barça femenino, que está reinando aún a día de hoy en Europa después de su corta etapa en la Federación Española de fútbol, y lo nombró "Global Sporting Director". Sus funciones son coordinar las políticas deportivas de todos los equipos, además de ir afianzando las plantillas y fichando el talento. Con un presupuesto muy elevado, todo sea dicho. A Kynisca Sports International también se han unido otros exazulgranas, por ejemplo, Jonatan Giráldez. El que fue entrenador del Barça primero pasó por el Washington Spirit antes de llegar este verano al banquillo del Olympique de Lyon.

Noticias relacionadas

Ahora parece que llega el turno de España. No es la primera vez que Kang intenta cerrar un acuerdo para incorporar una nueva entidad al conglomerado. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Valencia y Levante UD fueron dos clubes en los que se interesó y con los que tuvo negociaciones, pero que por motivos varios no terminaron de cerrarse. Ahora, Kang quiere que a la tercera vaya la vencida y tener de cara a la temporada que viene un club en Liga F. Sin duda, un cambio de paradigma para la liga española.