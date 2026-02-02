Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Infantino defiende levantar el veto a Rusia en competiciones internacionales: "Solo ha creado más frustración y odio"

"Tenemos que hacerlo, al menos en la categoría juvenil. Esta prohibición no ha servido de nada", declara a Sky News

¿Se ha inventado Infantino un Premio FIFA de la Paz para entregárselo a Trump?

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Mundial de Clubes 2025.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, defendió que el veto a equipos de Rusia y Bielorrusia en las competiciones internacionales "no ha servido de nada" y "solo ha creado más frustración y odio", por lo que abogó por levantar la prohibición "al menos en categoría juvenil".

"Tenemos que hacerlo (levantar el veto), al menos en la categoría juvenil. Esta prohibición no ha servido de nada. Esto sólo ha creado más frustración y odio", señaló Infantino en una entrevista a Sky News recogida por Europa Press.

Así abordó el dirigente la actual situación de los equipos de fútbol rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, quedaron excluidos de competiciones internacionales por el conflicto iniciado por Rusia contra Ucrania a principios del 2022.

Defensa de Trump

En la misma entrevista, el máximo mandatario de la FIFA también defendió la decisión del organismo de conceder a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el Premio de la Paz, un galardón de reciente creación.

“Objetivamente se lo merece. Y no solo lo digo yo, una premiada con el Nobel de la Paz -en referencia a María Corina Machado- también lo ha dicho. Él ha sido una parte instrumental a la ora de resolver conflictos y salvar miles de vidas”, culminó Infantino.

