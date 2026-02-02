Fútbol
Los grupos de la Grada d'Animació afirman que han abierto "una negociación constructiva" para volver al Camp Nou
Penya Almogàvers, PB Nostra Ensenya, Front 532 y Barça Supporters difunden un comunicado conjunto en que muestran su disposición "a trabajar conjuntamente con el club" para regresar al estadio
La directiva de Joan Laporta y los grupos que habían formado parte de la extinta Grada d'Animació (Penya Almogàvers, PB Nostra Ensenya, Front 532 y Barça Supporters) se han propuesto en los últimos tiempos llegar a un acuerdo que permita el regreso a su actividad en el Spotify Camp Nou.
Así, estos cuatro grupos difundieron este lunes un mismo comunicado en que afirman haber abierto "una negociación constructiva" con la actual junta del Barça, después de que la directiva se haya avenido a negociar su regreso.
"Nos encontramos en fase de negociaciones constructivas con tal de cumplir con este objetivo lo más pronto posible y poder dar a nuestro equipo la animación que se merece", manifiestan los grupos de animación al unísono.
Asimismo, dicen "desmarcarse" de las últimas informaciones respecto a los contactos entre el club y los grupos. Y continúan: "Como grupo de animación, solamente nos mueve la voluntad de volver a la grada para dar apoyo al FC Barcelona, y por este motivo, con el resto de grupos, hemos accedido a escuchar y trabajar conjuntamente con el club para poder hacerlo posible, intentando que las discrepancias anteriores no obstaculicen un proceso que, consideramos, tiene que mirar hacia adelante".
