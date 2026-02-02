Flick, disgustado con la nueva lesión de Raphinha: "No estoy contento"

Hansi Flick debía hablar del partido de Copa de mañana ante el Albacete (21 horas) pero su gesto fue en general de contrariedad por el tema de las lesiones. Empezó hablando de Marc-André Ter Stegen, afectado en los isquiotibiales, con riesgo de quirófano y ver cancelada su cesión al Girona. Y continuó con Raphinha, con una sobrecarga en la misma zona que el portero alemán, aunque de menos gravedad. El brasileño, según el parte médico, estará una semana de baja.

Pero cada sobresalto respecto al delantero deja preocupado a Flick. Se le vio en su exposición en la rueda de prensa. Cuando le falta Raphinha, para el alemán es como si le faltase un brazo. "Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros. Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno", dijo.

Hansi Flick, técnico del Barça, antes del partido de Copa ante el Albacete. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Raphinha le ha dado disgustos a Flick en cuanto a lesiones esta temporada. Lleva 8 goles y 3 asistencias en 14 encuentros en lo que va de Liga. Un gol en la Champions. Pero es sobre todo el alma del equipo, la proyección del propio Flick, y cuando no ha estado lo ha echado de menos. De momento se pierde la eliminatoria de cuartos de Copa y seguramente también el partido de Liga ante el Mallorca del fin de semana.

Ya se perdió 9 partidos por lesión, 6 de Champions y 3 de Liga, de septiembre a noviembre. Padeció "una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho" que se alargó más de la cuenta. Al volver, Raphinha admitió su tormento: "Lo he pasado muy mal. La primera recaída fue un poco culpa mía y la segunda, pues también. Tendría que ser el primero en decir que no. Asumo la responsabilidad por querer correr tanto para volver al campo", dijo. Luego sufrió unas molestias que le ausentó el 18 de enero ante la Real Sociedad.

Mensaje para Rashford

En su comparecencia Flick dejó también un mensaje a Marcus Rashford. Muy feliz con él, pero debe dar más. "Creo que tiene mucho potencial. Siempre nos fijamos en los goles, en el último pase... porque se puede mejorar. Pero con su velocidad y su técnica nos puede dar mucho más. Estoy encantado, pero tiene mucho más potencial. Quiero que todos estén en su mejor versión. Esto es mentalidad, actitud durante el trabajo... Es lo que queremos ver. Siempre ser mejores", indicó sobre el inglés, productivo siempre sale del banquillo, autor de 10 goles entre Liga, Champions y Copa con la camiseta del Barça.

Hansi Flick,Ronald Araujo, Pau Cubarsi y Lamine Yamal durante el entrenamiento de este lunes en la Ciutat Esportiva. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Flick, que avanzó dosificación de minutos de los jugadores principales ante el Albacete, se refirió también al cierre del mercado de hoy, tranquilo en las oficinas azulgranas. "Estamos contentos con la situación. No me gustó que se fuera Dro, pero no pude hacer nada. Estoy contento porque si todo el mundo está a su máximo nivel será difícil escoger los titulares. Hemos hecho nuestro trabajo bien".