Bryan Zaragoza deja el Celta y jugará cedido en la Roma

El extremo español Bryan Zaragoza ha puesto fin a su cesión en el RC Celta y jugará hasta final de temporada, también cedido por el Bayern de Múnich, en la AS Roma, que se reserva una opción de compra al terminar el curso.

"El Celta y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo para la finalización de la cesión de Bryan Zaragoza. De esta manera, el extremo malagueño pone fin a su etapa como jugador celeste tras llegar a Vigo el pasado verano", confirmó el club gallego.

Durante su paso por el conjunto celeste, el internacional español disputó 19 partidos en LaLiga, superando los 1.100 minutos de juego, en los que anotó un gol de penalti y dio una asistencia. Además, participó también en siete encuentros de la Liga Europa, firmando un tanto ante el Bolonia y repartiendo tres asistencias.

Con el dorsal 97

"El Celta quiere agradecer a Bryan su aportación durante estos meses defendiendo la camiseta celeste, y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevos retos deportivos. Grazas, Bryan!", señaló el RC Celta.

Posteriormente, la Roma confirmó su llegada en condición de cedido, una operación que incluye una opción de compra al final de esta temporada 2025-26. Además, la entidad italiana desveló que jugará con el dorsal 97.