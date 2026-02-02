Mercado de invierno
Benzema cambia de equipo en Arabia: deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal
El astro francés, de 38 años, firma hasta 2027 con su nuevo club, actual líder de la liga saudí.
El delantero francés Karim Benzema cambiará de club en Arabia Saudí: deja el Al Ittihad, con el que está en conflicto por la renovación de su contrato, para fichar por el Al-Hilal hasta 2027, informa el club de destino.
El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firmará un contrato de año y medio, hasta junio de 2027, con el actual líder de la liga saudí y que entrena el italiano Simone Inzaghi.
54 goles en 83 partidos
Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandona el Al Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que ha marcado 54 goles y ha dado 17 asistencias. Ganó el título de liga y la Copa la temporada pasada.
Se une en el Al Hilal a jugadores como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez o el exjugador del Burdeos y del Barcelona Malcom.
