Benzema cambia de equipo en Arabia: deja el Al-Ittihad y ficha por el Al-Hilal

El astro francés, de 38 años, firma hasta 2027 con su nuevo club, actual líder de la liga saudí.

Benzema, nuevo jugador del Al-Hilal.

El delantero francés Karim Benzema cambiará de club en Arabia Saudí: deja el Al Ittihad, con el que está en conflicto por la renovación de su contrato, para fichar por el Al-Hilal hasta 2027, informa el club de destino.

El exjugador del Real Madrid y Balón de Oro 2022 firmará un contrato de año y medio, hasta junio de 2027, con el actual líder de la liga saudí y que entrena el italiano Simone Inzaghi.

Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y abandona el Al Ittihad tras dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que ha marcado 54 goles y ha dado 17 asistencias. Ganó el título de liga y la Copa la temporada pasada.

Se une en el Al Hilal a jugadores como su compatriota Théo Hernández, el reciente campeón de África Kalidou Koulibaly, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez o el exjugador del Burdeos y del Barcelona Malcom.

