El Barça de Pascual recibe al Fenerbahçe de Jasikevicius en el peor momento

No es el momento más oportuno para el Barça que le toque atender la visita del Fenerbahçe en la Euroliga este martes (20.30 h.) en el Palau Blaugrana. El equipo de Xavi Pascual acumula tres derrotas seguidas que han erosionado su confianza. "Ha sido una semana dura, pero empezamos una nueva semana con dos partidos en casa", reflexionaba Jan Vesely en un análisis simple y optimista de la situación, que es algo más compleja, aunque no determinante.

Llega al Palau el líder del torneo (17-7), que sin embargo está a tiro victorias del Barça (16-9), y actual campeón de la Euroliga. Y precisamente el potencial del Fenerbahce y la coyuntura azulgrana serían los factores que deberían arrastrar a los culés al pabellón. Por más que media hora después el equipo de fútbol se enfrente al Albacete en la Copa del Rey.

Jan Vesely intenta taponar la entrada de Evan Fournier en el duelo ante el Olympiacos. / AFP7 vía Europa Press

Remar en la misma dirección

"No hay mejor razón para acudir al Palau que ver un partido como este, ante el campeón y el líder, ni mejor razón de ayudar a nuestro equipo para disfrutar de una noche grande", sostenía Pascual para convocar a los aficionados. "Necesitamos al Palau, que estemos juntos y rememos en la misma dirección, en los buenos y malos momentos, como dije el primer dia", recordaba el técnico.

Ahora se viven los malos momentos, con estas tres derrotas, en la peor racha de Pascual. Una racha que no se repetía desde que propició el despido de Joan Peñarroya. Las tres han llegado de forma muy parecida, lo que indujo a Vesely a requerir que los jugadores han de mantener la misma intensidad durante los 40 minutos. No en 30.

Xavi Pascual, durante un tiempo muerto en el partido del domingo en la pista del UCAM Murcia. / Marcial Guillen / EFE

La misma razón

El Barça perdió con La Laguna Tenerife (82-89) después de ver remontada su ventaja en el último cuarto encajando un parcial de 16-27; ante el Olympiacos (87-75), en Atenas, fue un tanteador adverso de 11-28 y en Murcia (84-83), este domingo, de 15-23.

Pero Pascual no mostraba ningún signo de alarma pese a considerar al cuadro de Sarunas Jasikevicius como "el mejor equipo de la Euroliga". El Barça perdió por 72-71 en la ida, el pasado mes de diciembre. En aquel caso, los azulgranas arrastraron una desventaja en el primer cuarto que no llegaron a superar.

El entrenador del Fenerbahçe Saras Jasikevicius celebra la victoria en la Euroliga de 2025. / RYAN LIM / EFE

De Colo, otro refuerzo

"El Fenerbahçe es un equipo extremadamente físico que puede jugar a cambiar en todas las posiciones. A veces juegan con una línea más pequeña, pero todos son grandes, muy físicos, muy atléticos y están muy bien entrenados", comentó Pascual del equipo del exazulgrana Jasikevicius. A quien envidia, por ejemplo, que pueda reforzarse aun sin necesitarlo, aparentemente, por liderar la Euroliga.

Esta semana ha incorporado al base francés Nando de Colo, que jugaba en el Villeurbanne, y que ya estuvo tres temporadas (2019-22) en las filas amarillas. A principios de enero se reforzó con el pívot Chris Silva a quien también seguía el Barça... sin dinero para fichajes.