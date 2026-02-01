Bailes, risas y bromas a su equipo: el vídeo viral de Carlos Alcaraz antes de la final del Open de Australia

Carlos Alcaraz ya ha conseguido completar el Grand Slam a los 22 años, el más joven de la historia en conseguirlo, tras imponerse a Novak Djokovic en la final del Open de Australia (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5). El gran torneo de Australia era el único que se le resistía tras haber ganado ya Roland Garros, Wimbledon y US Open. Suma así su séptimo grande y continúa triturando récords de precocidad.

Alcaraz se empleó durante tres horas y cuatro minutos para superar a Djokovic, que le sorprendió con un gran inicio pero que finalmente terminó cediendo por vez primera una final sobre la Rod Laver Arena.

En redes sociales se ha viralizado un vídeo del calentamiento previo al encuentro del español, que ha adquirido más gracia, claro, una vez se ha proclamado campeón.

Durante los ejercicios de activación, el del Palmar, todo un 'showman', bailaba divertido al ritmo de la música que escuchaba en sus casos, incluso bromeando con su equipo y propinándole una suave torta a uno de sus preparadores.

Fue viral también en su día el momento antes de salir a pista de Rafa Nadal en la final del Roland Garros de 2022 ante Casper Ruud. En aquel pasillo, contrastaba la actitud de Nadal, saltando y corriendo hiperactivo para activarse, con la pasividad del noruego Ruud, estático y con la mirada perdida.

Noticias relacionadas

Con el triunfo de este domingo, Alcaraz entra en el exclusivo club de tenistas que han logrado triunfar en las cuatro grandes ciudades del tenis: Nueva York, París, Londres y Melbourne. Solo ocho tenistas masculinas lo habían logrado antes. El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su vigésimo quinto Grand Slam, asciende al tres del ránking.