El portero del Cremonese, afectado por un petardo lanzado por la afición del Inter

La afición del Inter de Milán desplazada a Cremona (norte) lanzó este domingo un petardo al campo que afectó al ítalo-indonesio Emil Audero, portero del Cremonese, que estaba a apenas unos centímetros de la explosión.

En el minuto 50 de partido, la afición del Inter lanzó el petardo hacia la portería de un Audero que acabó en el suelo, con signos visibles de desconcierto, con los oídos afectados y alguna quemadura en la zona externa de la pierna derecha, tal y como le hizo saber al colegiado.

Todos los futbolistas de ambos equipos corrieron a socorrer al guardameta en cuanto se escuchó la sonora explosión. El argentino Lautaro Martínez y el rumano Cristian Chivu, capitán y entrenador del Inter, respectivamente, se dirigieron a su afición para evitar mayores problemas.

Después de dos minutos de partido interrumpido, el colegiado reanudó el juego con normalidad y con Audero ya recuperado tras ser atendido por las asistencias médicas de su equipo.

Audero, que eligió jugar con la selección indonesia, es curiosamente exjugador del Inter de Milán, en el que militó durante la temporada 2023-24, en la que saltó al terreno de juego en 4 partidos de Serie A, uno en Copa Italia y otro en Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

Además, estuvo a las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como 1907 durante la primera mitad de la temporada 2024-25. En la segunda pasó al Palermo, de Serie B. Antes, en su carrera pasó por Juventus, Venecia y Sampdoria.