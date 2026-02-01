España, vigente campeona olímpica, se queda fuera de las medallas en el Europeo

España, vigente campeona olímpica, dilapidó este domingo una ventaja de 1-5 ante Países Bajos y quedó fuera de la lucha por las medallas, pese a imponerse en una tanda de penaltis estéril, tras empatar 13-13 en el tiempo reglamentario del último partido de la segunda fase del Europeo femenino, que se disputa en Funchal (Portugal).

Ni los siete goles de Bea Ortiz ni las siete paradas de Martina Terré fueron suficientes para el conjunto dirigido por Jordi Valls, que necesitaba ganar por más de un gol en el tiempo reglamentario. España dejó escapar la renta y, con ello, puso fin a una racha de podios que se prolongaba desde los dos últimos Juegos Olímpicos, tres Mundiales y cuatro Europeos.

De este modo, el equipo nacional español concluye tercero esta segunda fase, por detrás de Países Bajos y Hungría, y deberá conformarse con pelear por el quinto puesto el próximo martes frente a Francia o Croacia.

Final anticipada

Era una final anticipada para el combinado nacional, que necesitaba imponerse por más de un gol para meterse en semifinales. Desde el primer instante, quedó claro que los Países Bajos no tenían nada que ver con rivales como Portugal, Rumanía o Israel, y Maartje Keuning lo corroboró con un primer ataque que golpeó como un primer aviso.

Ese gol cayó como una losa sobre España, que se vio atrapada por la férrea defensa de las vigentes campeonas, capaces de neutralizar cualquier intento de perforar la portería en los seis primeros minutos.

Aun así, el equipo dirigido por Jordi Valls supo resistir. La defensa, liderada por Martina Terré, que bajó la persiana de su portería, y la inesperada falta de acierto neerlandesa en superioridades (0/4 en el primer período) le dieron alas a España.

Con el descaro de la máxima artillera, Queralt Antón, y la autoridad indiscutible de la capitana Bea Ortiz, que encadenó cuatro goles consecutivos, España se rebeló ante la adversidad, enseñó las garras y tomó el control absoluto del marcador al inicio del segundo acto (1-5, min. 10).

El técnico Evangelos Doudesis detuvo el juego para enfriar el ímpetu de las campeonas olímpicas. La pausa surtió efecto: las españolas perdieron ritmo, se desorganizaron y sus despistes en el repliegue defensivo fueron capitalizados por las neerlandesas, que con un tanto de Kitty Joustra culminaron un parcial de 4-0 que devolvió el empate tras el descanso (5-5, min. 16).

Carlota Peñalver frenó la hemorragia con un lanzamiento imponente que parecía un punto de inflexión, pero fue solo un espejismo. El combinado nacional reincidió en los mismos errores atrás y Lola Moolhuijzen volvió a adelantar a las suyas —algo que no sucedía desde el 1-0 inicial— para girar de nuevo el pulso del encuentro (7-6, min. 21).

Ni siquiera el quinto tanto de Bea Ortiz, la única capaz de descifrar a Laura Aarts, logró coser la herida. Demasiado sola, su acierto resultó insuficiente para contrarrestar el poderío coral de Países Bajos, escenificado por Maartje Keuning con el 9-8 que cerraba el tercer cuarto y ponía contra las cuerdas a España.

La capitana, sin embargo, encontró un aliado inesperado en el momento justo. Elena Ruiz emergió como socia providencial y, con tres goles consecutivos, devolvió el aire al combinado nacional, que se veía momentáneamente en semifinales a falta de cinco minutos (10-12, min. 27).

Pero la euforia fue efímera. España apenas pudo sostener la ventaja un par de minutos, el tiempo que necesitaron Kitty Joustra, Simone Van de Kraats y Lieke Rogge para firmar un fulminante parcial de 3-0 que cayó como un jarro de agua helada y echó por tierra todo el esfuerzo (13-12, min. 30).

La clasificación se convirtió entonces en una quimera y la desesperación tomó forma en una contrafalta de Paula Camus. España quemó sus últimos cartuchos con el siete contra seis y apenas logró forzar el 13-13 que enviaba el duelo a unos penaltis ya sin premio real.

En la tanda más amarga, Martina Terré detuvo todos los lanzamientos neerlandeses, mientras Bea Ortiz, Elena Ruiz y Nona Pérez anotaban para sellar un triunfo estéril que no alteró el destino y confirmó la eliminación de España, fuera definitivamente de la lucha por las medallas.