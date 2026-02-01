Entrevista a Berta Castells: "No fui a EEUU porque creía que podía hacer lo mismo allá que en Torredembarra"

Berta Castells Franco (Torredembarra, 24 de enero de 1984) es una institución en el atletismo español. Nadie ha sido capaz de dominar una disciplina -la suya fue el lanzamiento de martillo- con tanta autoridad al ser campeona de España 16 veces entre 2003 y 2019. Con 17 años batió por primera vez el récord estatal absoluto. Luego lo haría 14 veces más. Ha participado en tres Juegos Olímpicos. En otro país sería una deportista mitificada.

¿Cómo le da a una niña para dedicarse a los lanzamientos?

Cuando era pequeña en Torredembarra había pocos deportes: patinaje, hockey, fútbol y poco más. Mi hermana hacía patinaje y yo detrás. Hasta los diez u once ya estaba algo cansada. Y el grupito de amigos y amigas del cole empezamos a hacer el atletismo y veníamos aquí a correr, a la pista y a hacer crosses en invierno, que era horroroso. Para mí era muy aburrido. Mi entrenador, que lo ha sido hasta que he terminado, nos iba haciendo pruebas a todos.

José Luis Velasco.

Él era de lanzamientos. Había sido lanzador de martillo. Todos íbamos haciendo martillo, disco, peso, de todo. Poco a poco fui destacando y me iba enganchando. Paralelamente hacía las otras pruebas: correr, salto de longitud… En niños de estas edades sería lo ideal.

¿Por qué el martillo? ¿Tenía un don especial?

Con el peso y el disco he participado en campeonatos, pero con el martillo tenía mucha facilidad y se me daba muy bien. Los resultados eran mucho mejores que el resto de chicas de mi categoría. Desde pequeña batía récords. Para mí era un hobby.

¿Se enganchó porque ganaba?

Porque practicaba con mis amigos. Es verdad que ganar engancha, pero tener a José Luis al lado, que te inculca la pasión por los lanzamientos que normalmente una niña no tendría... Visto desde fuera puede parecer aburrido.

Más aburrido es nadar en una piscina.

No es llamativo, pero después de casi 30 años viniendo aquí, muchas veces los niños se quedan en la verja mirando eso que vuela tan lejos y tú que giras tan rápido. Para los niños es impactante. La gente ha ido visibilizando este deporte gracias a mí, sobre todo aquí en el pueblo.

Berta Castells posa con el martillo. / Zowy Voeten / EPC

¿Toda la formación la hizo en Torredembarra? ¿No quiso ir afuera? ¿O no tuvo oportunidades?

Sí, muchas. Con 15 o 16 años ya iba a campeonatos de Europa y Estados Unidos era la opción más fácil. La rechacé muchísimas veces. Es de las pocas cosas de la que quizá me arrepiento. Por la experiencia de vida, no porque hubiera mejorado muchísimo o no. Cada año, en cada campeonato, venían los entrenadores de todas las universidades repartiendo sus tarjetas para ir, con todo pagado.

¿Y por qué decía que no?

Estaba bien aquí. Quería trabajar con mi entrenador, ir a clase, estar con mis amigos…. Me daba relativamente igual no lanzar diez metros más. Creía que aquí también lo podía conseguir, que podía hacer lo mismo allá que en Torredembarra.

¿Cree que se impuso ciertas limitaciones para progresar como deportista o no?

No. Ahora miras atrás y dices sí, pero no por dejar de salir a cenar o de fiesta. Acababa tarde de entrenar, iba a casa a estudiar y a dormir. No me suponía un estrés extra. No me ha supuesto ningún esfuerzo ni sacrificio.

"No haber ido a EEUU es de las pocas cosas de la que quizá me arrepiento. Por la experiencia de vida, no porque hubiera mejorado muchísimo o no. Quería trabajar con mi entrenador, ir a clase, estar con mis amigos…. Me daba relativamente igual no lanzar diez metros más"

La atleta catalana posa en la villa olímpica de Pekín. / JORDI COTRINA / EPC

“Siempre he sido la niña que se divertía lanzando, ha sido un hobby para mí. Lo he podido compaginar todo perfectamente, no me ha supuesto ningún esfuerzo ni sacrificio. Hice lo que hice y lo volvería a hacer"

¿No se reprocha nada?

Nada. No.

¿Y de su época de deportista qué añora?

Después de tantos años conoces a mucha gente que es parte fundamental de mi vida, aunque estemos dispersos por toda España. Procuramos vernos lo que podemos. Haber perdido estos viajes, estas estancias de 25 días en un campeonato, el círculo de cuatro o cinco chicas que teníamos, sí que lo hecho de menos. A nivel físico y mental en la competición de alto nivel me afectó.

¿En qué sentido?

Físicamente sufres cambios, algunos desajustes. Llevamos el cuerpo a tal extremo que después la inactividad la notas. Los médicos me decían que es muy habitual. Pasé una época de malestar físico. No sabía qué me pasaba. Supongo que también era emocional. No enfermé pero no estaba fina. Sin la adrenalina de competir, que también es motivante.

"Haber perdido estos viajes, estas estancias de 25 días en un campeonato, el círculo de cuatro o cinco chicas que teníamos, sí que lo hecho de menos"

Berta Castells, dentro de la jaula donde se efectúa el lanzamiento de martillo. / Zowy Voeten / EPC

"Ir siempre a un campeonato de Europa o del mundo no te lo regalan, aunque parezca que en esa disciplina algo extraña, no participe nadie y va todo el mundo"

Lleva dos años retirada.

He empezado a hacer cositas, algún lanzamiento… Si me ven, aún me ficharía alguien, pero lo sabría vivir de otra manera.

¿Iba a todos los campeonatos?

Con mi entrenador éramos bastante selectivos. Su recomendación era más de entrenar aunque a mí me gustaba ir a las competiciones. Eso exigía una preparación previa, conseguir la marca mínima, ser seleccionado…

Pero a usted no le costaba nada.

Desde el 2001, más o menos, lo iba consiguiendo. El primer campeonato del mundo en el que no pude hacer la mínima por poquito, creo que fue el de Moscú, fue duro. Ir siempre a un campeonato de Europa o del mundo no te lo regalan, aunque parezca que en esa disciplina algo extraña, no participe nadie y va todo el mundo. En perspectiva, me ratifico más que…

Tenía mérito.

Sí, sí. No quería decirlo…

Usted está en condiciones de decirlo.

Sí, pero yo siempre he visto más como un hobby porque me ha gustado mucho. He tenido momentos que no han sido tan buenos.

Retrato de Berta Castells, 16 veces campeona de España de lanzamiento de martillo. / Zowy Voeten / EPC

¿Esta etapa la ha disfrutado o la ha sufrido?

He disfrutado más que he sufrido, pero he sufrido mucho, ¿eh?

No lo parece viendo su historial.

He disfrutado mucho porque he conseguido mucho. Era un problema mío, personal, de una exigencia brutal, que cualquier deportista, o la mayoría, la tiene. Estás en un bucle que quieres hacer 60 metros y haces 59,80… No puedes acabar con lágrimas… Está muy bien y tú te dices que es un fracaso.

Pero la exigencia hace avanzar también…

A veces somos muy duros con nosotros mismos.

"He disfrutado más que he sufrido, pero he sufrido mucho, ¿eh? Era un problema mío, personal, de una exigencia brutal. Estás en un bucle que quieres hacer 60 metros y haces 59,80… No puedes acabar con lágrimas… Está muy bien y tú te dices que es un fracaso"

Un lanzamiento en 2017 de Berta Castells. / MIREIA ARSO

¿Cuál ha sido la mejor experiencia?

El récord que me convirtió en la primera mujer que superaba los 70 metros en España. Lo hice un año y lo repetí en el siguiente. Las dos competiciones fueron en Manresa. Y la primera vez que fui a un campeonato de Europa absoluto, con 16 años.

¿Y un disgusto señalado?

Diría que no acudir al Mundial de Berlín. Me quedé a centímetros de la mínima… Me pasó una segunda vez. Después de los 70 metros de Manresa no fui a los Juegos de Río [2016]. Normalmente van las 30 primeras del ranking. Pero por la solidaridad olímpica incorporan atletas de otros países con marcas bajitas para que puedan vivir esa experiencia. Una compañera de Suecia y yo, preseleccionadas, nos quedamos fuera. Yo por 10 o 12 centímetros, ella por uno. Es duro. Pero yo no logré la mínima, no tenía la plaza asegurada y me podía pasar esto.

Memorial Julio Álvarez de lanzamientos en la pista del Congost en 2018. / MARTA PICH

No fui a los Juegos de Río por centímetros. Por la solidaridad olímpica incorporan atletas de otros países con marcas bajitas para que puedan vivir esa experiencia. Una compañera de Suecia y yo nos quedamos fuera. Yo por 10 o 12 centímetros, ella por uno. Es duro"

¿El mito de las atletas del Este existe? El dopaje, las hormonas….

Sí. He visto cambios físicos muy espectaculares y después atletas que ya no aparecían más... En la disciplina del martillo, hace años, los países del Este destacaban muchísimo.

¿Está más controlado el dopaje?

He pasado millones de controles. Con el tiempo he ido recuperando posiciones en campeonatos porque iban descalificando atletas con posterioridad… Pero te quedabas sin la opción de efectuar tres lanzamientos más. Todo el mundo puede equivocarse, lo sé…

No sé si todo el mundo se equivoca.

Yo sería mucho más dura con el dopaje, seguramente. Primero por una cuestión de salud, y luego por el respeto que merecen quienes lo hacen bien.

¿Cuándo y por qué decide retirarse?

Es un proceso que alargas. Te cuesta más preparar una competición, no la preparas tan seriamente, te dejas ir un poco, compites, te sale mal y tienes ganas de que acabe. No supe hacerlo de otra manera.

"Yo sería mucho más dura con el dopaje, seguramente. Primero por una cuestión de salud, y luego por el respeto que merecen quienes lo hacen bien"

Con la pista de atletismo de Torredembarra de fondo. / Zowy Voeten / EPC

"He visto cambios físicos muy espectaculares y después atletas que ya no aparecían más... Con el tiempo he ido recuperando posiciones en campeonatos porque iban descalificando atletas con posterioridad… Pero te quedabas sin la opción de efectuar tres lanzamientos más"

¿Sintió alguna discriminación cuando era atleta?

En el atletismo, nunca. En mi caso, no.

¿Y en la vida cotidiana? Por hacer lo que hacía, por el físico...

No, no. Superorgullosa de hacer lo que hacía. Era muy consciente de la apariencia, de que no era una chica tipo con un cuerpo tipo, con un cuerpo normativo, pero era el cuerpo que necesitaba para hacer el deporte que quería hacer.

Esos arquetipos existen ahora como existían hace 20 años.

Espero haber ayudado, y no sé si lo he hecho, a visibilizar que yo debo tener ese cuerpo o estos brazos o lo que sea. Y si no lo debo tener y lo tengo, es que da igual. He ido por la vida con cero complejos.

"Era muy consciente de la apariencia, de que no era una chica tipo con un cuerpo tipo, con un cuerpo normativo, pero era el cuerpo que necesitaba para hacer el deporte que quería hacer"

Berta Castells hace un lanzamiento en 2014. / MARTA PICH

"Espero haber ayudado, y no sé si lo he hecho, a visibilizar que yo debo tener ese cuerpo o estos brazos o lo que sea. Y si no lo debo tener y lo tengo, es que da igual. He ido por la vida con cero complejos"

Ha sido 16 veces campeona de España.

Seguidas, no. Hubo un año [2015] que mi entrenador tuvo que parar..

En todo caso, no hay precedentes de una atleta que domine así una disciplina.

Soy la única… Está Manolo Martínez, en peso, y tal vez Ruth Beitia en saltos de altura. Ellos tienen contabilizados los campeonatos de pista cubierta y al aire libre.

Tiene mucho mérito.

Hay gente que está muy pendiente de eso. Yo no. Yo nunca. Iba a lanzar y ya.

Y sumó 15 récords absolutos.

Sí. A veces esa despreocupación me ha evitado más estrés. Si un año llegaba a los 64 metros, al siguiente quería tirar a 66, y luego a 67. Pero si el récord estaba en los 70, es que me daba igual.

Quería superarse a sí misma.

Sí, la finalidad es esa. Siempre quieres ganar, pero tú no puedes controlar lo que hace otra. ¿Quieres ganar? Pues has se ser la mejor ese día.

"Si un año llegaba a los 64 metros, al siguiente quería tirar a 66, y luego a 67. Pero si el récord estaba en los 70, es que me daba igual. Siempre quieres ganar, pero tú no puedes controlar lo que hace otra. ¿Quieres ganar? Pues has se ser la mejor ese día"

Berta Castells, en el Memorial Julio Álvarez en 2011. / MARTA PICH

¿Ir a unos Juegos no le impresionaba?

No. No me ponga se titular de que no me ha impresionado ir a unos Juegos Olímpicos.

Entonces.

Es que el estadio de atletismo en unos Juegos es muy parecido al de un campeonato de Europa, del mundo. Quiero decir que he alucinado más, por ejemplo, con competir en Finlandia a las 9 de la mañana y ver lo lleno que está el estadio. Pero hacerme pequeña en un estadio, pues no.

¿Cuando competía seguía siendo la niña que se lo pasaba bien haciendo lanzamiento?

Sí, pero una época de autoexigencia tan exagerada que no me lo pasaba tan bien. Mis primeros Juegos no tuvieron nada que ver con los terceros.

¿Por?

Hice la mínima y fui. Parece fácil, pero es que fue así de rodado. Tenía 20 años. De Atenas recuerdo todo lo demás.

¿Qué es lo demás?

La Villa Olímpica, toda la movida que rodea a unos Juegos. Y los de Londres los disfruté muchísimo. Me lo pasé bien compitiendo. El resultado deportivo fue el mejor, lo que niega eso de que después de los 23 o 24 años no puedes mejorar. Tal vez suceda en alguna disciplina. Pero hoy en día, con la experiencia, los avances en preparación y condición física, la vida del deportista se alarga.

¿Es mito o realidad los de las juergas olímpicas?

Sí, había juergas, pero si no quieres juergas...

Imagino. No son lugares monacales donde sólo se piensa en competir, sino la gente se relaciona y se divierte.

Sí, hay centros de encuentros, los edificios, las habitaciones... La gente se relaciona, y después eliges el grado de relación que quieres.

“He alucinado más viendo un estadio lleno en Finlandia a las 9 de la mañana que en los Juegos”

Memorial Julio Álvarez (2017). Berta Castells se prepara. / MIREIA ARSO

¿Ha habido algún deportista que haya deseado conocer o pedirle una foto?

Tengo una foto con Rafa Nadal y Pau Gasol. A mí me sabe muy mal pedir estas cosas. Nunca me han gustado las fotos, los autógrafos y todo esto. He preferido vivir el momento sin molestar a la gente.

¿Cómo termina una deportista siendo política? ¿O trabaja en la política?

Trabajo en la política municipal de Torredembarra. Es que las etiquetas…

¿Usted qué es, qué se siente?

Yo soy nutricionista, exdeportista y trabajo en la política municipal de mi pueblo. Me siento cómoda trabajando en la concejalía de Deportes y de Salud de Torredembarra. Estamos intentando ayudar a las entidades deportivas y fomentar la actividad física. Si eso es hacer política, estoy muy contenta.

¿Por convicción o porque se lo pidieron?

La gente del grupo municipal de Esquerra me lo había propuesto muchas veces y siempre respondía con un no rotundo. Luego fui cediendo… Soy muy prudente y me da reparos intervenir en cosas que no tengo controladas.

¿Es política por dedicarse a la parcela deportiva o lo sería si se encargara, por ejemplo, de infraestructuras?

Porque entiendo que mi experiencia puede ayudar. Si no, ¿qué pinto? A mí lo que me gusta es esto.

"La gente del grupo municipal de Esquerra me lo había propuesto muchas veces y siempre respondía con un no rotundo. Luego fui cediendo… Entiendo que mi experiencia puede ayudar. Si no, ¿qué pinto?"

Berta Castells posa para El Periódico en Torredembarra. / Zowy Voeten / EPC

"Para mí, cuanta menor repercusión hubiera, mejor. Me ha importado tan poco haber tenido tan poca repercusión… A mí me daba igual, supongo que a otra gente no"

¿Le habría ido bien tener a la Berta atleta una Berta nutricionista?

Sí. Ahora está todo mucho más pautado, más marcado y una preparación nutricional paralela a la preparación física y mental es la clave para conseguir mejores resultados. ¿Si habría logrado mejores resultados? Seguramente. O no. No lo sé.

Usted y muchos atletas han sido olvidados por los medios. ¿Hemos sido injustos al no valorar determinadas figuras?

No soy el ejemplo más adecuado para responder. Para mí, cuanta menor repercusión hubiera, mejor. Se me hacían pesadísimas las entrevistas. Me ha importado tan poco haber tenido tan poca repercusión… A mí me daba igual, supongo que a otra gente no. Me acuerdo la primera vez que me pararon en un aeropuerto. Hace poco me paró la policía y me reconocieron.

En Torredembarra.

Aquí en los colegios ha habido mucha sintonía. He ido a dar charlas, y se hizo una exposición en la biblioteca con material mío: el martillo, ropa, zapatillas. Muchos críos pequeños me paraban por la calle: ‘¿Tú ets la Berta Castells de la biblioteca?’ Ahora me hace más gracia que alguien me reconozca.

En otros países, con sus triunfos, sería un mito. Una personalidad deportiva reconocida, homenajeada.

Ya me han hecho alguno. Para mí es suficiente.