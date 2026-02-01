Elche-Barça, gracias, gracias, gracias a todos

Me llama el gran Alfredo Relaño, de abuela catalana, periodista, historiador, sabio del fútbol y, sobre todo, el hombre con la mayor memoria que yo recuerdo sobre hechos, anécdotas, historias, ocurrencias del balompié, su locura.

Relaño está loco de verdad. Loco por el fútbol. Y me llama para decirme que está viendo e interviniendo como tertuliano en la COPE, después de que lo suyo acabase como acabó con la SER y el ‘As’, en el “apasionante, Emilio, Elche-Barça”.

“Y, de pronto, he recordado que estos eran los dos equipos de Antonio Franco y de tu hermano Carlos, que siempre, siempre, me hablaban de ellos. Lo de Franco por el Elche llegó a ser ¿verdad? una auténtica locura”, me explica. A mí, me lo cuenta a mí, que he jugado mil partidos de ‘futbol de botones’ con Antonio, en el Nou Altabix, un campo de formica que Franco se había hecho construir por un vecino carpintero.

Ni que decir tiene que le dije que yo también pensé lo mismo que él viendo este precioso y elogioso Elche-Barça (bueno, yo me paso el día pensando en Carlitos y en Antonio, lo fueron todo para mí) y que, sin duda, a ellos les hubiese entusiasmado porque fue una oda al buen fútbol, al fútbol preciosista, al fútbol filigranero, al fútbol más vistoso y ofensivo.

De Jong, que como todos los culés hizo un gran partido, agradeció que "el Elche sea un equipo tan valiente y juegue muy bien a fútbol porque así podemos hacer disfrutar a la gente con un fútbol más divertido".

Hay que agradecerle y mucho, mucho, mucho, a Eder Sarabia que sea un entrenador tan atrevido, tan valiente, tan arriesgado, tan desprendido y tan ofensivo. Y, sobre todo, hay que agradecerle que su equipo siempre quiera ser protagonista del partido, incluso ante equipos grandes, ante plantillas cien veces, sí, sí, cien veces, más costosas que la suya. Y, sobre todo, hay que agradecerle, no solo que siempre quiera ganar, sino que siempre pida la pelota e intente (y casi siempre lo logra), quitarle la posición al rival, sea el que sea. Anoche la perdió por 39 a 61%. Normal.

30 ocasiones, 30

Anoche ese atrevimiento y, sobre todo, la renuncia (bueno, jamás lo hace) de colocar el autobús frente a su área, como hacen el 89,99% de los equipos que se enfrentan al Barça (y al Real Madrid, claro), hizo que, si hubiese habido justicia (ya saben, el fútbol es el deporte más injusto que existe) y, sobre todo, acierto por parte del Barça, se hubieran ido al descanso con un 0-7, tranquilamente.

Gol de Lamine (Minuto 5). Olmo perdona el segundo a pase prodigioso de Baldé (16). Ferran falla otro tanto cantado (17). Dejadita de Raphinha y Ferran vuvle a fallar otro gol (22). Larguero de Olmo, a pase espectacular, cómo no, de Lamine Yamal (28). Doble palo de Ferran, con Lamine Yamal de asistente (32). Ferran, por encima del larguero (33). Gol de Ferran, claro (40). Pase de la muerte de Lamine Yamal y Ferran perdona el tercero (41). Casi gol de Raphinha (42). Chust saca, bajo palos, el gol de Ferran (48).

Lamine Yamal celebra el primer gol del Barça en Elche. / Associated Press

Esperen, esperen. Affengruber saca, bajo palos, otro gol de Ferran (56). Lewandowski puede marcar, ¿a qué no saben a pase de quién?, sí, de Lamine Yamal (62). Paradón de Iñaki Peña, a disparo de Ferran (64). Cabalgada en solitario de Rashford, que falla el tercero (67). Rashford mete el tercero...tras jugada de Lamine Yamal ¡este chico! (72). Petrot salva, bajo palos, el segundo de Rashford (78). Y Lewandowski está a punto de goleador tras la última fantasía de…Lamine Yamal.

Las estadísticas hablan de 30 remates del Barça por 8 del Elche. Y, sí, pudo ser una enorme goleada del Barça, ante un Elche que también tuvo un puñado de ocasiones. Y es que, como dijo Frankie de Jong, que jugó para que no se notase la ausencia de Pedri, “ante equipos tan valientes como el Elche es cuando se pueden ver partidos tan preciosos como este”.

Noticias relacionadas

Yo lo sé y por eso lo escribo, Antonio y Carlitos querían que ganasen los dos. Y ganaron. No en el marcador (era, sí, misión imposible), pero sí en generosidad, pues Elche y Barça nos hicieron disfrutar de lo lindo. Antonio y Carlitos defendían este fútbol, el fútbol que anoche jugaron sus dos equipos preferidos. Ellos y todo el mundo agradecen el buen gusto, la apuesta vencedora, dominadora, nada rácana, que demostraron Elche y Barça que, en efecto, hicieron las delicias de los habitantes de la tierra…y del cielo.