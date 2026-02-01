¿Cuánto dinero gana Alcaraz como campeón del Open de Australia 2026?

Victoria, récord y pastizal el que se lleva Carlos Alcaraz del Open de Australia después de superar a Novak Djokovic en la gran final. Un triunfo que más allá de coronarlo como el más joven de la historia en conseguir el preciado career Grand Slam, le entrega un premio récord en el Grand Slam océanico.

El torneo nunca había repartido tanto dinero como lo ha hecho en esta edición, en la que el prize money ha alcanzado cifras récord tras un incremento del 14% respecto al año anterior.

En total, 111,5 millones de dólares australianos repartido (74,7 millones de dólares estadounidenses), frente a los 96,5 millones del pasado curso. Un aumento que no solo beneficia a las grandes estrellas, sino que también pone el foco en los jugadores con menos recursos.

De todos ellos, a Carlos Alcaraz le pertocan 4.150.000 dólares australianos (AUD) como campeón de la presente edición. Una cifra que equivale a dos 2,4 millones de euros.

Por su parte, Novak Djokovic percibe 2.150.000 AUD como subcampeón, mientras que los semifinalista, Zverev y Sinner, se llevaron 1.250.000 AUD.

El primer grande de la temporada refuerza así su posición como uno de los motores económicos del tenis mundial. Bajo la dirección de Craig Tiley, la organización ha impulsado una profunda remodelación del reparto económico, dando respuesta a una de las grandes demandas del circuito: una distribución más justa de los beneficios generados por los Grand Slam.