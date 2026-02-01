El Barça despacha el trámite con el Sevilla a la espera del próximo clásico con el Madrid

Se presentaba el Sevilla ante el Barça después de que las azulgranas disputaran un clásico ante el Real Madrid y antes de que se celebre otro clásico el próximo jueves. Aquel fue la final de la Supercopa, y el triunfo azulgrana (2-0) en la final de la Supercopa propició que las futbolistas andaluzas hicieran el pasillo de campeonas a las barcelonistas antes del encuentro; el siguiente corresponde a la ida de los cuartos de final de la Copa y será en Madrid.

Emparedado entre los dos enfrentamientos grandes, el Sevilla representaba un trámite que el Barça despachó con tranquilidad. Dos goles en el primer tiempo aseguraron la victoria, el objetivo primordial. Pere Romeu creyó que un once con muchas suplentes bastaría para sumar el decimoséptimo triunfo en 18 jornadas.

Caroline Graham Hansen, en una acción de ataque barcelonista ante el Sevilla. / Alejandro García / EFE

Así fue. Los goles de Kika Nazareth y Sydney Schertenleib, que no pasaran a las videotecas -un tiro de mediavuelta que trazó una parábola que se coló junto al segundo poste y un disparo que desvió una defensa sevillista-, certificaron la superioridad barcelonista en el marcador. Un tiro al poste de Iris Arnaiz entre ellos fue el único acercamiento del Sevilla.

Los goles bonitos llegaron en la segunda mitad. Los de Salma Paralluelo al coordinar su propio cuerpo para empalmar el balón y el segundo Kika Nazareth en una volea dentro del área. Pasada la hora de partido, Romeu dio entrada a las titulares del jueves (Aleixandri, Alexia, Patri, luego Vicky y Brugts) para que dieran descanso a las que completarán el once titular de la Copa.

Noticias relacionadas

Sólo toleró el cuadro azulgrana dos escapadas de Kanteh que terminaron con sendos rechaces de Cata Coll hasta que Alba Cerrato disfrutó de un enorme pase de Andrea Álvarez a la espalda de las centrales para firmar el quinto gol que recibe el Barça en toda la Liga.

Aïcha Cámara presiona a Alba Cerrato durante el encuentro de la Liga F de este domingo. / Alejandro García / EFE